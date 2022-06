»Bienenkorb« abgerissen

imago/ZUMA Press In Lettland gelten die Kollaborateure der Nazis vielen als Helden. Aufzug von Angehörigen der lettischen SS-Legion (Riga, 16.3.2014)

Die flämische Kleinstadt Zedelgem hat ein international stark kritisiertes Denkmal eingemottet. Es erinnerte bis vor einer Woche an 12.000 Letten – vor allem Angehörige der 15. und der 19. Division der Waffen-SS –, die nach dem Zweiten Weltkrieg in dem nahegelegenen britischen Kriegsgefangenenlager Vloethemveld inhaftiert waren. Darunter auch Männer, die mutmaßlich Kriegsverbrechen vor allem an jüdischen Letten, Polen und Sowjetbürgern begangen hatten.

»Der lettische Bienenkorb für die Freiheit« (De Letse Bijenkorf voor de Vrijheid) heißt das Werk des lettischen Künstlers Kristaps Gulbis, das vor fast vier Jahren an zentraler Stelle in der Gemeinde aufgestellt wurde. Es »verbindet die Geschichte Lettlands und Zedelgems. Es symbolisiert die Freiheit in all ihren Aspekten«, hieß es nebulös auf der beigestellten Tafel, die die in Lettland gängige Erzählung spiegelt, es habe sich hier um »Freiheitskämpfer« gehandelt. »Der Bienenkorb ist das Volk, die Bienen sind die Bewohner: fleißig und friedlich, solange sie nicht bedroht werden. Der Klang der summenden Bienen zeigt die Lebendigkeit einer harmonischen Gesellschaft.«

Fleißig waren einige von ihnen vor allem beim Morden. Die Zeitschrift Paris Match Belgique hatte vor einem Jahr den Stein um die »Schande von Zedelgem« ins Rollen gebracht. Der Stadtrat von Zedelgem zeigte sich tief erschrocken über die heftigen Reaktionen. Kurz nachdem Paris Match das Thema aufs Tableau brachte, bekam der Platz, an dem der »Bienenkorb« stand, seinen alten Namen zurück. Zwischenzeitlich war er in Briviba-Platz unbenannt worden. Briviba ist das lettische Wort für Freiheit. Außerdem bat der Stadtrat eine Kommission aus Historikerinnen und Historikern, darunter auch lettische, um eine Expertise.

Die fiel eindeutig aus: Das Denkmal muss weg. »Die lettischen Soldaten, die später in die lettische SS-Legion eingegliedert wurden, kämpften während der Belagerung von Leningrad an der Seite der flämischen SS-Legion. Daher besteht die Gefahr, dass das Denkmal zu einer (inter)nationalen Pilgerstätte und zu einer Inspirationsquelle für revisionistische Erzählungen über das Erbe der SS wird«, urteilten die Wissenschaftler laut Paris Match. Zedelgem folgte dem Rat. »Mit diesem Signal wollen wir Ruhe und Frieden wiederherstellen«, sagte Bürgermeisterin Annick Vermeulen am Donnerstag beim westflandrischen Regionalsender Focus-WTV. Nach einer »Abkühlungsphase« werde man mit allen Beteiligten, auch dem lettischen Botschafter, überlegen, ob ein neuer Platz gefunden werden kann. Rigas Mann in Belgien hatte beim dortigen Außenminister gegen den Abriss des Denkmals protestiert.

Nicht alle, aber viele der in Vloethemveld gefangenen Letten waren in die von den Nazis nach der Besetzung Lettlands 1941 aufgestellten Polizeibataillone eingetreten. Nach lettischer Lesart geschah das durchweg unfreiwillig. Der Strafrechtler Leanid Kazyrytski von der katalanischen Universität Girona widerspricht: »Schon in den ersten Tagen der deutschen Besatzung entstanden lettische Schutzmannschaftsbataillone, die aus freiwilligen Zivilisten bestanden. Sie wurden zu engagierten Komplizen der Nazikriegsverbrecher bei Strafaktionen, insbesondere in Weißrussland, gegen Partisanen und gegen die Zivilbevölkerung«, zitiert Paris Match Belgique aus seiner Studie von 2016.

Die Letten wurden im Rigaer Ghetto und im Konzentrationslager Salaspils eingesetzt. Unstrittig ist auch, dass die Freiwilligen der ersten Stunde an den Massenerschießungen im Wald von Rumbula beteiligt waren. Dort wurden im Winter 1941 an nur zwei Tagen 26.000 Juden ermordet. Viktor Arajs, der Anführer des lettischen Kommandos, wurde 1979 vom Landgericht Hamburg zu lebenslanger Haft verurteilt. Ab 1943 bildeten diese Freiwilligen den harten Kern der sogenannten lettischen SS-Legion, der ebenfalls Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.