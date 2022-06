Rotlicht: Dystopie

Warner Bros/Everett Collection/imago images Down under liegt die Dystopie nahe: Mel Gibson durchstreift in der »Mad Max«-Filmreihe ein verwüstetes Australien

Als Adjektiv hat es sich schon in der Jugendsprache etabliert. Dystopisch meint dort so etwas wie unvorstellbar schlecht oder dumm. Die weite sprachliche Verbreitung spiegelt die wachsende Bedeutung der Dystopie in der Kunst wider. Tatsächlich boomen seit Jahrzehnten, besonders seit dem Untergang der Sowjetunion, in Literatur und Film Schreckensszenarien. Projiziert der Mensch damit einfach gegenwärtige Weltverhältnisse auf die Zukunft? Von der Hand zu weisen ist das nicht. Themen wie Ressourcenschwund, Umweltzerstörung, Seuchen, anarchistische Zustände oder staatliche Überwachung erleben wir schon in der Gegenwart, sie müssen künstlerisch nur noch zugespitzt werden, um eine Dystopie zu ergeben. Sie können daher auf den ersten Blick als Ausdruck eines generellen Pessimismus im Spätkapitalismus gelesen werden.

Auch die Genese des Genres gibt dem recht: Das Gegenmodell, die Utopie (was sich aus dem Griechischen als »Nicht-Ort« übersetzen lässt), entstand in der Frühen Neuzeit, als das Bürgertum noch die fortschrittliche Klasse war. Berühmt wurden u. a. »Utopia« (1516) von Thomas Morus oder Tommaso Campanellas »Sonnenstadt« (1602). Die Dystopie, eine Kombination des griechischen »dys«, das als Präfix etwas Schlechtes anzeigt, und »topos« für Ort/Stelle, entstand erst deutlich später. Ignorieren wir die Schilderungen des Jüngsten Gerichts und der Hölle als spezifisch christliche Horrorszenarien, so kann als erster Entwurf eines »Schlecht-Orts« der Roman »Verney, der letzte Mensch« (1826) von Mary Shelley gelten. Der Roman beschreibt die Welt nach einer globalen Pestseuche und ist in vielerlei Hinsicht wegweisend, nicht zuletzt in der Imagination postapokalyptischer Zustände. Im 20. Jahrhundert nimmt das Genre an Fahrt auf, Werke wie Huxleys »Schöne neue Welt«, Orwells »1984« oder Bradburys »Fahrenheit 451« sind heute weit bekannt.

Etliche Autoren von Dystopien waren vormals überzeugte Anhänger fortschrittsoptimistischer politischer Bewegungen, darunter Orwell oder der Bolschewist Jewgeni Iwanowitsch Samjatin, der sich aktiv an der Oktoberrevolution beteiligte, dann aber – abgestoßen davon, dass ihre Ergebnisse nicht der Utopie in seinem Kopf entsprachen – 1920 in dem Roman »Wir« eine Gesellschaft schilderte, in der jede Individualität unterdrückt wird. Ironischerweise wurde »Wir« das erste offiziell in der UdSSR verbotene Buch.

Dennoch sind Dystopie und Utopie nicht als simples binäres Schema zu nehmen, das mit der gesellschaftlichen Entwicklung parallel läuft. Nicht nur ist auch im Spätkapitalismus Optimismus noch weitverbreitet, wenn er auch wiederum meist in dümmlich-einseitige Technikbegeisterung abgleitet, wie beispielsweise in der Bewegung des Transhumanismus. Wer derart der Technik selbst und nicht dem gesellschaftlichen Umgang mit ihr bereits Heilwirkung zuschreibt, landet im schlimmsten Falle bei der Piratenpartei.

Zudem ist die reine Dystopie, die bloße Darstellung katastrophaler Zustände, vor allem eins: langweilig. Es gibt daher keinen Entwurf, der nicht die Rebellion gegen die herrschenden Verhältnisse ins Zentrum seiner Erzählung rückt, sei es die Auflehnung gegen eine totale digitale Kontrolle wie im Film »Matrix« oder der Widerstand, den »Mad Max« anarchistischen Räuberbanden in einer verwüsteten Welt entgegensetzt. Im Gegenzug sind auch Utopien nicht immer so fortschrittlich, wie man denken mag – etwa wenn sie, Dietmar Dath wies einmal darauf hin, eine perfekte Welt entwerfen, aber den Leser durch Aussparung der dafür notwendigen Kämpfe entmündigen. Im besten Falle kann daher gerade die Dystopie den Widerstandsgeist gegen schlechte Zustände stärken, besonders wenn der Kampf etwa alles beherrschenden Konzernen gilt, wie bei der US-Schriftstellerin und bedeutenden feministischen Science-Fiction-Autorin Marge Piercy.