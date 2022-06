Das Endspiel verstehen

Isabel Machado Rios Der Bundesadler stellt sich die Zukunft vor

Ein als »Geldspieler« bezeichneter Kapitalist wird von einer Ermittlerin in Bedrängnis gebracht. Eine »Bewaffnete« bestätigt treu alle seine Angaben, erledigt für ihn die ganz groben Arbeiten und verfolgt doch eigenständige Pläne. Sie verständigt sich mit Doktor Interelektro, der für den Geldspieler forscht und Ansichten über das Denkvermögen von Blitzen entwickelt hat, die absurd scheinen würden, gehörten nicht eben auch Blitze zum Figurenrepertoire dieser Oper, die am 4.6. im Staatstheater Kassel uraufgeführt wurde. Dazu kommen ein Adler – als Auftraggeber mindestens der Bewaffneten – und ein Monster.

Das Libretto von Dietmar Dath weist Elemente der Science Fiction und des Märchens auf. Geht es um Wissenschaftstheorie, um Kapitalismuskritik? Letztere jedenfalls nach keinem Schema von Gut und Böse. Der Geldspieler hat – vergleicht man ihn mit der Ermittlerin – die klügeren Sätze. Von oben hat man den besseren Überblick. Die Kritik an ihm gilt nicht seinem Charakter, sondern den Folgen all dessen, was er als Kapitalist tun muss. Überhaupt fehlt Figurenpsychologie.

Eine Parabel also? Mit der aber wäre man fertig, hätte man sie einmal entschlüsselt. Bei Dath entsteht kein Abbild der Gesellschaft: Warum sollte der Staat, bekanntlich in letzter Instanz ein Instrument der herrschenden Klasse, im Ernst gegen den Geldspieler ermitteln?

Dath schrieb dem Genre gemäß ein Libretto, also einen Operntext, der der Musik Möglichkeiten eröffnet. Felix Leuschner greift in seiner Musik diese Angebote auf. Wenn man mit Doktor Interelektro Denken als elektrochemischen Prozess begreift, ist dann nicht ein Blitz als denkendes Wesen anzusehen? Und als wie langsam müsste ein derart kurzlebiges Geschöpf das menschliche Dasein ansehen? Ungleiche Zeitwahrnehmungen gehören zur Ästhetik der Oper. Die Arie ist in vielen Fällen stillgestellte Zeit inmitten eines zielgerichteten Verlaufs. Und so komponiert Leuschner für die Bewaffnete einen Gesang, der in seiner Ausdehnung eine Ahnung vermittelt, wie eine menschliche Attosekunde für einen denkenden Blitz wirken mag.

Das ist keineswegs Spielerei, sondern verfremdet ein menschliches Denken, das Natur bloß als Mittel zu sehen vermag. Gegen eine solche erstarrte Sichtweise setzt Leuschner eine Vielzahl von Kompositionsweisen. Es gibt Momente und Klangschichten, die zumindest nach Höreindruck Vorgaben einer strengen Avantgarde folgen, den Einsatz von Elektronik eingeschlossen. Zum Glück fehlt hier das Mechanische, wie es Imitationen von Verfahrensweisen aus den 1950er Jahren zuweilen haben, und sind die Klänge alles andere als starr, sondern genau ausgehört. An anderen Stellen verwendet Leuschner Jazzelemente oder sogar Anspielungen auf triviale Schlagermusik. Ebenso vielfältig sind die Sing- und Sprechtechniken. Sie reichen vom traditionellen Operngesang (Caroline Melzer als Bewaffnete, Mengqi Zhang und Clara Soyoung Lee als Ermittlerin) über das avantgardistische Hervorstoßen einzelner Silben bis hin zu einem sprechnahen Parlando (die Schauspielerin Rahel Weiss als Geldspieler) und zum vorproduzierten Sprechchor (der Adler).

Ob der Einsatz all dieser Mittel stimmig ist, müsste mehrfaches Hören erweisen. Klar wird jedoch, dass es sich nicht um eine postmoderne Spielerei mit verschiedenen Stilen handelt. Über weite Strecken entwickelt Leuschners Musik eine Intensität, die hörbar macht, dass es hier tatsächlich um etwas geht. Damit ist nicht nur die beachtliche Lautstärke auch längerer Partien gemeint. Zitate verleihen den Bühnenvorgängen eine historische Dimension: Das Nibelungen-Motiv etwa, das in Richard Wagners »Rheingold« für die Arbeit im Bergwerk steht, findet sich bei Leuschner, sobald Doktor Interelektro seine Computerbatterie auffährt.

Die Rede ist indes von Bühnenvorgängen, nicht aber von einer Handlung. Eine solche gibt es nur sehr skizzenhaft, und die Gründe, weshalb die Figuren etwas tun, werden nicht allzu klar. Vielmehr entsteht ein Kaleidoskop von Gedanken und Haltungen. Die Musik entspricht dem, insofern von motivischer Entwicklung nicht, von Wiedererkennbarkeit nur selten die Rede sein kann. Die Regisseurin Florentine Klepper hat darauf verzichtet, durch Konzentration auf die Hauptmotive einzelne Verläufe hervorzuheben. Sie steigert die Vorgaben des Werkes mit Buntheit. Stumme Figuren, deren Funktion nicht immer deutlich wird, bevölkern zusätzlich die Bühne. Immer ist etwas zu sehen. Langweilig wird es jedenfalls nie. Nicht immer ist allerdings die Gefahr vermieden, dass die Überfülle ins Diffuse kippt.

Ein durchgehendes Bildmotiv bezieht sich auf die alte Bundesrepublik. Die Zukunft sieht ungefähr so aus, wie man sie sich dort in der Science Fiction der 60er Jahre vorgestellt hat. Allerdings ist die Welt, die Dath und Leuschner entwerfen, ziemlich weit vom forcierten Aufbauoptimismus der Nachkriegsjahrzehnte entfernt. Eher wirkt der »Einbruch mehrerer Dunkelheiten« wie ein Endspiel. Gegen Schluss heißt es: »Um ein Wort von einem Häuptling abzuwandeln: / Diese Erde lässt sich kaum noch groß verschandeln. / Sie ist fast schon so verschandelt, wie’s nur geht. / Neue Schandeleien kommen längst zu spät.« Nicht einmal der Geldspieler setzt seine Macht ein. Anfangs verhört die Ermittlerin noch: »Was treiben Sie mit ihrem Geld?« Zuletzt heißt es: »Was treibt Ihr Geld mit Ihnen?« Die Figuren raffen sich nur manchmal – und kaum konsequent – zu Handlungen auf. Die Frage dieser Oper ist, was in einer Welt noch geht, in der nichts mehr zu gehen scheint.