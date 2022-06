Das ist Demokratie

Eberhard Thonfeld/IMAGO Deutschland rasiert: Uwe Tellkamp, mal wieder überkonsequent

Wir kennen das: »Unsere Mütter, unsere Väter« ist gehörig ausgeguckt, also läuft ein anderer bundesdeutscher Nationalfilm, »Der Turm« (2012). DDR, Ende der 80er, ein bildungsbürgerliches Widerstandsnest gegen die SED am Elbhang zu Dresden. Der Dresdner Autor Uwe Tellkamp, der sich dagegen verwehrte, ein »Idiot«, ein »Ahnungsloser« geheißen zu werden für die Erschaffung der Romanvorlage, sagte einst der Zeit, die Filmproduktion sei Beweis des demokratischen, wahrheitlichen Kerns seines Werks: »(…) einem Filmstab von vielleicht 400 Leuten, viele davon Ostdeutsche? Denen kann man dies nicht nachsagen.« Dies: dass der lupenreine Demokrat Tellkamp sich den ostdeutschen Sozialismus nur zurechtgerückt hat, um ihn öffentlichkeitswirksam zu zerstampfen. Das verbitte er sich. Andere haben schließlich mitgemacht, darunter sogar Gebürtige. Praktiziertes Demokratieverständnis von einem »verwöhnten Bürgersöhnchen«, das die Kamerafrau und den saftschubsenden Praktikanten zu Entscheidungsträgern hochjazzt. Wir kennen das, so läuft für uns, zum Kotzen langweilig, bürgerliche Demokratie.

Jetzt hat der Nationaldichter sein neues Werk vorgelegt: »Der Schlaf in den Uhren«. Lang erwartet, lang befürchtet. Denn der nach Osten vorgestoßene Westen kriegt bei von ihm zu einem Ereignis gemachten Fehlleistungen wie dieser und dem Vorgänger von 2008 feuilletonistische Schnappatmung. Diesmal nicht aus innerlichem Reichsparteitag, sondern aus Gram. Tellkamp, einer jener Freunde der zu ihrem Ende hin abschließenden offenen Gesellschaft, hat mit »Der Turm« genehme Leichenschändung an der DDR betrieben. Nur ist sein Beitrag zur Stasikulturindustrie nach und nach überkonsequent geraten. In einem Gespräch mit einem anderen Dresdner Vorzeigeossi der Schriftkunst, Durs Grünbein, ließ Tellkamp 2018 in Elbflorenz heraus, dass ihm die Bundesrepublik zur DDR geraten sei.

»Der Schlaf in den Uhren«, in dem Tellkamp über den Ich-Erzähler Fabian Hoffmann (wir kennen ihn noch aus dem »Turm«) seinem Brudi Grünbein einen Teil seines Publikums abschlägt und Gottfried Benn als einzigen Lyriker für Männer bezeichnet, ist dementsprechend vom Kulturteil des Liberalismus gefürchtet. Tellkamp sei ja mehr oder weniger AfD und habe nie aufgehört, »Wir sind das Volk« zu bläken.

Tellkamp hält – Thomas Mann und Franz Kafka durch den Schredder, den er sein Hirn nennt, verhackstückt – zwei von ihm reichlich wenig verstandenen Gesellschaften (der bundesdeutschen und jener der DDR) einen Spiegel vor, an dem er sich verhebt, und die wegkehrenswerten Bruchstücke sind das Kaleidoskop, das die Kulturbourgeoisie mit dem »Turm« feierte und nun mit »Der Schlaf in den Uhren« als Nestbeschmutzung beleidigt zu entsorgen sucht.

Dabei ist der in besseren Zeiten und zum Schutze aller zensierte (liberal gesprochen: weglektorierte) Roman verdientes Produkt eines Systems, das sich unerhört für seinen Untergang meldet. Tellkamp ist bewusst dämlich und nimmt in seinem Roman die »Wiedervereinigung« beim Wort, die sich 2015 jährt, unterbrochen vom Flüchtlingssommer, der den Leuten der eh schon islamisierten Märchenerzählerbande um das bundesbehördliche Informationsnetzwerk »Tausendundeine­nacht« die Party versaut. Irgendwie hat es die DDR geschafft, in der BRD weiterzuexistieren. Wer so etwas nicht nur fingiert, sondern auch tatsächlich denkt, lässt nicht nur Sicherheitsorgane fortleben, die faktisch bis auf den Knochenstaub weggeschliffen wurden, der lässt auch billige Karikaturen jener auftreten, die er mit Ach und Krach gelesen, aber nicht verstanden hat. Der klar Politik von Moral scheidende Ronald M. Schernikau (Tellkamp nennt ihn Korisch) wird dann in Zeiten der wütenden Konterrevolution das gescheiterte gute Gewissen von Peter Hacks (der alte Eschschloraque, der schon im »Turm« zu finden ist).

Man könnte aus »Der Schlaf in den Uhren« zitieren, wenn man sich wie der Suhrkamp-Verlag dazu entschließt, Schund auf Papier pressen zu lassen. Lassen wir das. Und bleiben wir lieber Feindinnen und Feinde der für Tellkamps, Sarrazins und Yücels offenen Gesellschaft. Soll sie alleinerziehend mit ihren Schmuddelkindern bleiben. Es gibt Besseres zu tun.