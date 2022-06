»Auf unsere Hilfe sind die Menschen nicht angewiesen«

BildFunkMV/imago images Neue Perspektive aufs Leben in der Kleinstadt: Zentrum von Loitz (31.1.2022)

Die Kleinstadt Loitz hat Kulturschaffende aus der Großstadt eingeladen, ein Jahr gegen Zahlung eines Basiseinkommens dort zu wohnen. Sie sollten ein Nutzungskonzept für ein leerstehendes Gebäude entwickeln. Wie muss man sich die Stadt südwestlich von Greifswald vorstellen?

Loitz hat mit den umliegenden Dörfern etwa 4.000 Einwohner. Es ist ein großer Gegensatz zu Berlin. Kulturell ist es eine relativ aktive Stadt. Es gibt zum Beispiel ein Kino, einen Ballsaal, eine Galerie oder den Heimatverein.

Sie sind gemeinsam mit Ihrem Partner nach Loitz gezogen, nachdem Sie zuvor in Berlin, Caracas und Mexiko-Stadt gelebt haben. Was hat Sie an Loitz gereizt?

Es war eine schöne Gelegenheit, etwas gemeinsam von null anzufangen. Und dann war da das Bedürfnis, raus aus der Stadt zu gehen.

Was hat es mit dem leerstehenden Gebäude auf sich, für das Sie ein Nutzungskonzept erstellen sollten?

Dort waren früher Läden drin. Wir haben dann ein Konzept für eine öffentliche Nutzung des Erdgeschosses entwickelt. Um die Menschen kennenlernen zu können, haben wir dort eine Siebdruckwerkstatt und eine Comicbibliothek eingerichtet. Wir wollten in Erfahrung bringen, was es darüber hinaus für Dinge gibt, die sich die Menschen in Loitz wünschen. Wir bieten Workshops an und bewerben über die Werkstatt auch die Bibliothek.

Wie hat die Bevölkerung von Loitz angenommen, was Sie angeboten haben?

Die Meinungen waren sehr geteilt. Es gab viele Leute, die gesagt haben: Jetzt kommen hier zwei Leute, die kriegen ein Haus und Geld geschenkt. Der Hintergrund des Projekts wurde nicht genug kommuniziert. Das Basiseinkommen, das wir bekommen haben, war verbunden mit einem Honorarvertrag, der regelt, dass wir das Nutzungskonzept entwickeln und das Geschehen dokumentieren werden. Das war finanziert aus Mitteln, die nur für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

Bei den vorherigen Projektphasen gab es eine größere Bürgerbeteiligung, aber dann sind die Vorschläge der Bürger nicht mehr einbezogen worden. Es ist den Beteiligten nicht gut vermittelt worden, warum das so war. Dieser Unmut ist auf uns zurückgefallen. Aber trotzdem gab es auch sehr positive Resonanz. Viele Menschen haben uns herzlich empfangen und uns das Ankommen leicht gemacht.

Die Workshops werden sehr gut angenommen. Die Bibliothek läuft noch ein bisschen schleppend, es werden nicht so viele Bücher ausgeliehen, wie wir uns wünschen würden. Da wollen wir in diesem Jahr noch mehr Energie reinstecken, mit der Bibliothek an Festen teilnehmen und den Garten als Lesegarten ausbauen.

Funktioniert denn die Idee, über solch ein Projekt Großstädter aus dem Kreativbereich in die Kleinstadt zu holen?

Aus meiner Sicht funktioniert es. Wir kriegen viele Anfragen von Menschen, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Ich würde das Großstadt-Kleinstadt-Verhältnis gar nicht so in den Vordergrund stellen. Es gibt hier Räume und nicht so viele Menschen in der Umgebung, die diese nutzen. Es hat nicht soviel damit zu tun, dass wir frischen Wind aus der Großstadt mitbringen – auf unsere Hilfe sind die Menschen hier nicht angewiesen. Wir machen einfach nur ein Angebot, dass es in dieser Form in der näheren Umgebung nicht gibt. Und natürlich ist es schön, sich auszutauschen. Wir lernen dadurch, was es heißt, außerhalb einer Blase zu arbeiten.

Im Mai ist das Projekt nun ausgelaufen. Ist damit auch für Sie Schluss?

Wir haben das Haus gekauft und wollen weiter hier bleiben. Klar sind wir öfter auch mal unterwegs, denn unsere Netzwerke sind hier noch nicht so groß, dass wir zum Beispiel in Greifswald unseren kompletten Lebensunterhalt verdienen könnten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das nach und nach ergibt. Wir haben hier auch den Verein »Die Loite« für kulturelle und künstlerische Bildung und Erinnerungskultur gegründet, dessen Basis der Projektraum ist.