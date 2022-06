Rabatt für Kriegsprofiteure

C. Hardt/Future Image/IMAGO »Goldgräberstimmung« (Aral-Tankstelle mit Zwei-Euro-Preisen vor RWE-Kraftwerk Niederaußem)

Die Polarisierungseffekte von Ukraine-Krieg und Coronakrise zeigen die kapitalistische Dynamik wie durch ein Brennglas. Die Krise der vielen ist die Goldgrube der wenigen: Bei den großen Energiekonzernen schießen die Gewinnerwartungen über. Die Ärmsten werden von der Berliner Ampelkoalition mit einem Entlastungspaket abgespeist, das niemandem wirklich hilft – zumindest niemandem, der es braucht.

Die Umsätze der Öl- und Gasindustrie haben sich seit Kriegsbeginn mehr als verdoppelt. Aus 1,5 Billionen US-Dollar (etwa 1,4 Billionen Euro) pro Jahr sind vier Billionen geworden, wie der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, Ende Mai in Davos vorrechnete. Diese spekulativen Preissteigerungen befeuern auch hierzulande die Inflation. Und trotz des Tankrabatts wird Benzin gerade wieder teurer. Ein Rabatt für Rendite. Hartz-IV-Bezieher werden derweil mit einer 200-Euro-Einmalzahlung abgespeist.

Auch in bürgerlichen Kreisen ist man zu der Einsicht gelangt, dass dieses Treiben der Energiekonzerne schwer vermittelbar ist. Der Bremer Senat, vertreten von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne), will im Laufe der Woche einen Antrag in den Bundesrat einbringen. Erhoben werden soll eine »Übergewinnsteuer«: Für einen begrenzten Zeitraum sollen krisenbedingte Extraprofite von Mineralölkonzernen teilweise mit einer Sondersteuer belegt werden.

Damit würde die »Büchse der Pandora« geöffnet, erklärte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Dienstag gegenüber der Deutschen Presseagentur, kein Kapitalist könne sich je wieder sicher fühlen vor »willkürlicher zusätzlicher Gewinnbesteuerung«. Der Chef der Bundestagsfraktion, Christian Dürr, sekundierte in Bild vom Dienstag, Konzerne, »die derzeit gute Gewinne machen«, würden so aufgefordert, »unser Land zu verlassen«. Nach Einschätzung Djir-Sarais ist jetzt auch »nicht die Zeit für Umverteilungsdebatten« – die Liberalen verbitten sich noch das Reden darüber.

Grüne und SPD sind eher für die Sondersteuer, auch Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat sich am Wochenende in dieser Richtung geäußert. Aber mit der FDP ist das so wenig umzusetzen wie eine Wiederabschaffung des Tankrabatts. Schon ein verspäteter, minimaler Markteingriff wird für die Regierungskoalition zu einer Art Zerreißprobe.

Sollte die Steuer wider Erwarten kommen, würde das wenig ändern. Struktureller Wandel ist nicht beabsichtigt. Das wird auch dadurch deutlich, dass die linker Umtriebe überaus unverdächtige italienische Regierung eine solche Steuer bereits angekündigt hat. Es geht um ökonomische Kosmetik, nicht um eine »Zeitenwende«. Die ist mit der Ampel nur beim Thema Aufrüstung zu machen.

Für Armutsforscher Christoph Butterwegge macht der Vorstoß aus dem Norden anschaulich, was die Bundesregierung alles nicht will, wie er gegenüber jW erklärt: »Man sieht an dem Vorschlag des Bremer Senats, dass es durchaus Alternativen zur Politik der Berliner Ampelkoalition gibt. Noch besser wäre allerdings eine Preisregulierung durch den Bund, damit große Unternehmen nicht als Krisengewinnler aus der Coronakrise und dem Ukraine-Krieg hervorgehen. Um zu verhindern, dass der Tankrabatt zur größten Subvention für die Mineralölkonzerne wird, müsste allerdings sofort gehandelt werden.«

Ein sofortiges Handeln ist ebensowenig zu erwarten wie ein konsequentes. Es ist an der Zeit, eine alte linke Forderung wieder mit Leben zu füllen: Vergesellschaftung. So könnte die Goldgräberstimmung beendet werden. Der »freie Markt« regelt die Dinge gerade wieder einmal zuungunsten der absoluten Bevölkerungsmehrheit. Doch die Rufe nach einer solidarischen Krisenpolitik werden lauter.