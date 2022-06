Bleiben auf Probe

Alexander Pohl/imago images Protest bleibt weiter nötig: Demonstrierende fordern ein Ende jeglicher Abschiebungen (München, 6.6.2021)

Auf den ersten Blick sieht es nach einem Fortschritt in der Flüchtlingspolitik aus, was Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag mit einem Gesetzentwurf ankündigte, der die Bezeichnung »Chancenaufenthaltsrecht« trägt. Wie der Spiegel am Pfingstmontag vorab berichtet hatte, will Faeser geduldeten Geflüchteten ein festes Bleiberecht ermöglichen. »Abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber« sollten künftig in der BRD bleiben können, heißt es demnach in dem Entwurf.

Damit sei das Ende der vielkritisierten »Kettenduldungen« eingeläutet. Doch bei genauem Hinsehen hält das »Chancenaufenthaltsrecht« nicht das, was es verspricht. Der Entwurf räume Migranten, die seit fünf Jahren oder mehr mit einer Duldung in Deutschland leben, die Möglichkeit ein, dauerhaft legal hierzulande leben zu dürfen. Der Haken: Die Betroffenen bekommen erst einmal auf Probe eine einjährige Aufenthaltserlaubnis. Erst wenn sie in dieser Zeit nachweisen, dass sie etwa die deutsche Sprache beherrschen und ihren Lebensunterhalt sichern können, erhalten sie das langfristige Bleiberecht. Straftäter sollen weiter ausgeschlossen bleiben, genauso Männer und Frauen, die falsche Angaben über ihre Identität gemacht haben sollen.

Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei Faesers Vorstoß um einen PR-Coup handelt, ist der blumige Name. Schon andere SPD-Minister – wie die frühere Familienministerin Franziska Giffey mit dem »Gute-Kita-Gesetz« und dem »Starke-Familien-Gesetz« – hatten ebenso Etikettenschwindel betrieben wie Arbeitsminister Hubertus Heil mit der »Respektrente«. Nachhaltige Verbesserungen haben diese Regelungen bislang nicht bewirkt.

Gegenüber junge Welt ließ die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke), Sprecherin ihrer Fraktion für Flucht- und Rechtspolitik, am Dienstag kaum ein gutes Haar an dem Gesetzentwurf. »Wenn Menschen ausgeschlossen werden, die angeblich über ihre Identität getäuscht haben, werden sehr viele langjährig Geduldete keine Chance auf ein Bleiberecht erhalten«, kritisierte sie. Der Vorwurf werde von den Ausländerbehörden in der Praxis oft »leichtfertig und vorschnell« erhoben. Der Linke-Politikerin zufolge ist es absehbar, dass dies zu vielen aufwendigen Gerichtsverfahren führen werde. »Die Ampel sollte an diesem Punkt noch einmal nachbessern.«

Für die von Familientrennungen Betroffenen ist es laut Bünger eine »unerträgliche Belastung und schwere Enttäuschung«, dass der Entwurf »offenbar auch nicht die angekündigten Erleichterungen beim Familiennachzug« enthalte. Ein weiterer Kritikpunkt: Der Gesetzentwurf zum Bleiberecht sei viel zu spät vorgelegt worden. »Seit Anfang des Jahres werden immer wieder Menschen abgeschoben, die nach dem Koalitionsvertrag eigentlich bleiben können sollen«, sagte die Linke-Abgeordnete dieser Zeitung.

Die von der Ampelkoalition angekündigte »Rückführungsoffensive«, also das verstärkte Abschieben unerwünschter ausländischer Staatsbürger, brauche es Bünger zufolge gar nicht. Schon jetzt würden bei den Abschiebungen rechtsstaatliche und humanitäre Grundsätze »massiv verletzt«, etwa wenn »schwerkranke oder hier geborene und aufgewachsene Menschen abgeschoben werden, wenn es zu Familientrennungen oder unangekündigten Festnahmen mitten in der Nacht kommt«. Büngers Fraktion habe deshalb einen Gesetzentwurf eingebracht, mit dem ein dem Namen gerecht werdendes »Chancenaufenthaltsrecht« noch vor der parlamentarischen Sommerpause des Bundestages beschlossen werden könne.