Wer nicht pariert, wird halt zensiert

Christian Ditsch.de Durchsuchung der damaligen Redaktionsräume von junge Welt nach einem sogenannten Bekennerschreiben im September 1995

Die junge Welt muss wie jedes Medienangebot auf sich aufmerksam machen, deshalb schaltet der Verlag 8. Mai regelmäßig bei Radio eins Anzeigen. Vor vier Wochen aber flog unser Werbespot aus dessen Programm unter Hinweis auf unsere laufende Klage gegen die Erwähnung der Zeitung im Verfassungsschutzbericht. Mit dieser soll, das gibt das Bundesinnenministerium freimütig zu, auch die finanzielle Grundlage der Tageszeitung zersetzt werden. Anstatt diesen Angriff auf die Pressefreiheit zu kritisieren, beteiligt sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg daran. Die Macher von drei kleinen Radiosendern haben mehr Mumm als die Kollegen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkbehörde. Radio Marabu (­Osnabrück), Radio MSH (Sangerhausen) und DDR eins (Berlin) ließen sich den Spot schicken und senden ihn seitdem kostenfrei. Die erstgenannte Station ist vor zwei Jahren selbst Opfer vorauseilender Zensur geworden. Der Kurzwellensender Europa 24 beendete 2020 die Ausstrahlung des Marabu-Programms »wegen politischer bzw. kultureller Inhalte Ewiggestriger«, wie der Programmverantwortliche Marcel Fischer amüsiert zitiert. Nun, es gibt ja noch dieses Internet: radio-marabu.de, kes-aw.com, ddreins.de.

Diese Woche im Äther: Das ARD-»Radiofeature« von Tom Schimmeck über das »Milliardengrab Atomkraft« (NDR 2022, Fr., 15.05 Uhr, SWR 2, Sa., 13.05 Uhr und So., 21.05 Uhr, Bayern 2, Sa., 9.05 Uhr, SR 2, Sa., 18 Uhr und Mo., 21 Uhr, Bremen 2, So., 13.04 Uhr und 20.04 Uhr, WDR 5, So., 18.04 Uhr, HR 2 Kultur). Der Jazzpianist Vadim Neselovskyi hat seiner Heimatstadt eine beschwingte Solosuite gewidmet, mit der er am 29. April im Bonner Beethoven-Haus aufgetreten ist. Den Mitschnitt des Konzerts »Odessa – Musikalisches Porträt einer Stadt« bringt der DLF in »Jazz live« (Di., 21.05 Uhr). Vier Prozent der Deutschen haben sich im Netz eine Suchterkrankung zugezogen. Studien zufolge neigen die betroffenen Frauen zur exzessiven Nutzung sozialer Medien, während sich die Männer eine Gaming-Disorder anzocken. Unumstritten sind diese Diagnosen aber nicht, berichtet das »Zeitfragen-Feature: Der will doch nur spielen« (Do., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Die Deutschlandradios senden am Wochenende eine »Lange Nacht über Rainer Werner Fassbinder«, von Markus Metz und Georg Seeßlen mit viel Originalmaterial aus den Filmen und Stücken des Arbeitswütigen (Deutschlandradio 2015, Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Vorschlag für den Opernabend am Sonnabend: Strawinskys »The Rake’s Progress« live aus der New Yorker MET (19 Uhr, DLF Kultur, HR 2 Kultur, NDR Kultur, 20 Uhr, SR 2). Eine Alternative zur großen Bühne bietet das Hörspiel »Book of Songs«. Zehn Radiokünstler haben zehn Gedichte junger europäischer Autoren vertont (Ursendung, Sa., 20.05 Uhr, DLF und So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Die etwas überspannte Frauenrechtlerin Valerie Solanas wurde berühmt durch ihren Mordanschlag auf Andy Warhol und ihr Manifest mit dem Titel »SCUM«, der für »Society for Cutting Up Men« steht (»Gesellschaft für die Zerstückelung von Männern«). Patrick Findeis versucht in »Valerie. A beautiful fuck-up« eine Annäherung (SWR 2022, Ursendung, So., 18.20 Uhr).