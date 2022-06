Herrschaft der Heuchelei

imago images/Sebastian Geisler »Plötzlich sah sie ein weißes Mercedes-Cabriolet mit quietschenden Reifen am Straßenrand anhalten. Ihr stockte der Atem.« (Ute Cohen, »Satans Spielfeld«)

Ute Cohen hat sich vermutlich keinen Gefallen damit getan, für die aktuelle Neuauflage ihres 2017 erschienenen Romanerstlings »Satans Spielfeld« ein Nachwort zu schreiben, in dem vom autobiographischen Kern des Textes die Rede ist und auch noch eine Interpretation mitgeliefert wird. Denn, wie Ernst Jünger einmal richtungsweisend formuliert hat, wer sich selber kommentiert, geht unter sein Niveau. Tatsächlich ist aber Cohens Roman weitaus gelungener als die Beschreibung im Nachwort, die den faden Beigeschmack einer Literatur-als-Therapie-Haltung hat.

Marie ist der Name der zu Beginn des Romans elfjährigen Protagonistin, der einzigen Tochter eines irgendwie doch kleinbürgerlichen zerstrittenen Elternpaars. Man schreibt die späten 70er Jahre. Im Freibad lernt Marie die Geschwister Sabine und Nicole kennen – Töchter des dorfbekannten Architekten, Lokalpolitikers und Womanizers Fred Bauleitner. Gleich bei dieser Gelegenheit – daran lässt die personale Erzählerin, die in der dritten Person Marie zu Wort kommen lässt, keinen Zweifel aufkommen – entsteht ein bedrohlich-gefährliches Szenario: »Plötzlich sah sie ein weißes Mercedes-Cabriolet mit quietschenden Reifen am Straßenrand anhalten. Ihr stockte der Atem. Verwegen stand er vor ihr. War sie in einem Film? Sein Anblick traf sie wie ein elektrischer Schlag.«

Die Plötzlichkeitsmetapher signalisiert, wie etwas in Gang gesetzt wird, das sich verhängnisvoll weiterentwickelt. Denn dieser Bauleitner ist ein Pädophiler der übelsten Art. Cohens Text bringt die grausame Eskalation der Gewalt gegenüber dem Mädchen von der ersten sexuellen Annäherung über Vergewaltigungen bis zur Abtreibung bei der schwangeren Minderjährigen in kargen, lakonischen Formulierungen zum Ausdruck. Zugleich zeigt sie auf einer weiteren Ebene ihrer Erzählung dann auch die Abhängigkeit Maries auf: ein Buhlen um Aufmerksamkeit und Anerkennung ihres Verführers, des Satans, der sie vollständig beherrscht. No way out. Satan weiß um seine Macht, die er hemmungslos einsetzt; Einfluss, Reichtum und Besitz – Möglichkeiten eines verglichen mit der kleinbürgerlichen Tristesse anderen Lebens. Und Marie erliegt in ihren (vor-)pubertären Phantasien diesen Einflüsterungen, bis sie am Ende spürt, nur noch eine Marionette zu sein. »Alles, was sie tat, war losgelöst von ihrem Innern, das er längst abgetötet hatte, ersetzt durch das Automatenmädchen. Der Fluchtreflex ausgeschaltet, Körper und Geist gefroren.« An anderen Stellen ist die Rede davon, dass sie sein Eigentum ist und seine Abwesenheit sie schmerzt, ja quält. Versuche, mit gleichaltrigen Jungen Beziehungen aufzunehmen, schlagen fehl.

Cohens Erzählung ist ebenso aufrüttelnd wie verstörend. Auf der »Probebühne der Literatur« (Dieter Wellershoff) lässt sie uns an einer Welt teilhaben, in der Gewalt gegen Kinder geflissentlich übersehen wird. Insofern könnte man sich dann doch einer Formulierung Cohens aus ihrem Nachwort anschließen, dass »Satans Spielfeld« nämlich »auch eine Rebellion gegen die Herrschaft der Heuchelei« ist.

Ute Cohens vorletztes Jahr erschienener zweiter Roman bleibt in der Spur des ersten. In Geschichten aus der Welt von Unternehmensberatern gelingt es ihr, ein ebenso beeindruckendes Psycho- wie Soziogramm von Figuren zu entwerfen, die man – in der Diktion der 70er Jahre – durchaus als »ausgebrannte Lebensprofis« (Nicolas Born) bezeichnen kann. Ficken oder Geficktwerden lautet deren Lebensmaxime, das Denken kreist um »Manna, Mammon, Muschi, Masel tov«. Kein pures Lesevergnügen, dafür aber eine erhellende Lektüre zur gegenwärtigen Gefühlslage selbsternannter Macher.