Orientierungslos in Beirut

Hintergrund: Offene Einmischung

Wenige Tage vor den libanesischen Parlamentswahlen Mitte Mai hat David Schenker offen über die Maßnahmen gesprochen, mit denen sich das US-Außenministerium (»wir«) in die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Libanon eingemischt hat. Schenker war von 2019 bis 2021 als Staatssekretär für den Nahen Osten im US-Außenministerium tätig und Chefberater des damaligen Chefdiplomaten Michael Pompeo. Zwischen 2002 und 2006 beriet Schenker als Leiter der Abteilung Levante Pentagonchef Donald Rumsfeld. Groß geworden ist Schenker im Washington Institute for Near East Policy, einem bekannten Thinktank, der in den USA die Interessen Israels vertritt.

Washington habe die Proteste gegen die Wirtschaftskrise 2019 genutzt, um die libanesische Zivilgesellschaft zu stärken, erklärte Schenker dort. Die Hisbollah sollte »an allen Fronten« zurückgedrängt und ihre Verbündeten geschwächt werden. Dafür habe man Sanktionen eingesetzt und Leute unterstützt, »die bereit sind, sich gegen sie aufzulehnen«.

Schenker selbst habe »schiitische Journalisten getroffen, die über Korruption und Unterdrückung bei der Hisbollah geschrieben« hätten. Um die schiitische Bevölkerung im Libanon von der Hisbollah zu trennen, habe man »schiitische Geschäftsleute aufgebaut«, sagte Schenker. Zwei, drei Mal sei er in den Libanon gereist und habe öffentliche Abendessen mit schiitischen Geschäftsleuten abgehalten, von denen man wusste, dass diese gegen die Hisbollah waren. Der Berater wandte sich im Nachgang gegen die Veröffentlichung von Teilen seines Vortrages. Der libanesische Nachrichtensender Al-Mayadeen hatte sich jedoch den öffentlich zugänglichen Vortrag Schenkers im Washington Institute angehört und ­darüber berichtet. (kl)