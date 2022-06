Jobrisiko Amazon

IMAGO/lausitznews.de Der Arbeitsalltag beim Onlineriesen ist bisweilen lebensbedrohlich (Schkeuditz, 26.4.2022)

Wer sich für Amazon verdingt, lebt gefährlich. Nach einer aktuellen Studie aus den USA liegt die Rate der Arbeitsunfälle beim weltweit führenden Internetversandhändler deutlich über dem branchenüblichen Niveau. Demnach kamen unter den direkt beim US-Onlineriesen angestellten Beschäftigten im Vorjahr 8,5 von 100 bei der Ausübung ihres Berufs körperlich zu Schaden. Das sind 13 Prozent mehr als bei der Konkurrenz. Das Strategic Organizing Center (SOC), ein Bündnis aus vier US-Gewerkschaften, in dessen Regie die Untersuchung durchgeführt wurde, konstatiert eine »eskalierende Verletzungskrise«, die dem übermäßigen Zeit- und Leistungsdruck geschuldet sei.

Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Bericht mit dem Titel »The worst mile« (»Die schlechteste Meile«, kurzelinks.de/bezos) widmet sich schwerpunktmäßig dem Vertriebsweg der georderten Waren von den Verteilzentren zum Kunden. Dieses letzte Stück seiner Lieferkette hat Amazon in jüngeren Jahren verstärkt an Drittanbieter ausgelagert, wobei hier die sogenannten Delivery Service Partner (DSP) eine zentrale Rolle spielen. Dabei handelt es sich um kleinere, formal eigenständige Zustellerfirmen mit einer Flotte von bis zu 40 Fahrzeugen, die als Franchise und mit Amazon-Label Pakete zum Endabnehmer befördern. Die seit zwei Jahren auch in Deutschland agierenden DSP-Einheiten unterliegen rigiden Zielvorgaben, die die Mitarbeiter in aller Regel nur mit Dauerstress und unbezahlter Mehrarbeit erfüllen können.

Laut Studie liefern die Fahrer in den USA täglich 350 bis 400 Sendungen aus, was bei einer Zehnstundenschicht einen Kundenkontakt alle ein bis zwei Minuten bedeutet. Bei der Hatz sind Pausen praktisch ausgeschlossen, wodurch sich das Risiko von Verletzungen – im Straßenverkehr, beim Be- und Entladen, Treppensteigen oder Hundebisse – immens erhöht. Anders als im Fall seiner Festangestellten führt der Konzern keine Unfallstatistiken über die in seinen »Partner«-Unternehmen Ausgebeuteten. Recherchen der SOC ergaben, dass fast jeder fünfte DSP-Lieferant (18,3 Prozent) im Jahr 2021 bei der Arbeit körperlich geschädigt wurde. Im klassischen Amazon-Vertrieb waren es »nur« 8,5 Prozent, bei anderen Logistikern 7,6 Prozent. Beachtlich ist bei all dem der Pandemieeffekt. Während die Coronakrise Amazon-Chef Jeffrey Bezos um Dutzende Milliarden US-Dollar reicher gemacht hat, stieg die Unfallrate bei den DSP-Fahrern im Jahresvergleich 2020/21 um 38 Prozent.

Gegenüber dem TV-Sender CNBC zog ein Konzernsprecher die Daten in Zweifel. SOC betreibe »Rosinenpickerei« und erzähle eine »irreführende Geschichte«. Von wegen: Erst Ende April hatte sich der Onlinegigant einen Platz unter den »dreckigen zwölf« (»Dirty Dozen«) eingehandelt. Die Organisation National Council for Occupational Safety and Health (COSH) »ehrt« damit alljährlich US-»Arbeitgeber«, die ihre Mitarbeiter »unnötigerweise Gefahren aussetzen, die zu vermeidbaren Krankheiten, Verletzungen und Todesfällen« führen. »Ich ging nach der Arbeit mit schmerzenden Knien, Beinen und Füßen nach Hause«, äußerte sich anlässlich der Preisverleihung die Gewerkschafterin Jennifer Bates, die am Amazon-Standort in Bessemer, Alabama, tätig ist. Das Unternehmen kümmere sich »mehr um Pakete und Roboter als um seine menschlichen Arbeiter wie mich«.

Dabei hatte der Konzern Besserung gelobt und diverse Maßnahmen mit dem Ziel ergriffen, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen. Bezos höchstselbst formulierte den Ausspruch, Amazon zum »Earth’s safest place to work« (sichersten Arbeitsplatz der Welt) zu machen. Für die Beschäftigten eines Lagerhauses in Edwardsville, Illinois, dürfte das wie blanker Hohn klingen. Im Dezember war ihre Arbeitsstätte von einem Tornado verwüstet worden, sechs Menschen kamen zu Tode. Amazon sieht sich mit mehreren Klagen von Angehörigen konfrontiert, die dem Management vorwerfen, nicht angemessen und viel zu spät auf die Bedrohung reagiert zu haben. Das Portal Amazon-Watchblock zitierte im Januar einen Opferanwalt: »Die Verantwortlichen haben mit den Leben von Menschen gespielt, um den Profit über die Sicherheit zu stellen.«