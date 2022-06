»Ich liiieeebe Koriander!« Auf diesen Satz kann man bei Tischgesellschaften Wetten abschließen. Wenn ich im Restaurant mein Essen zurückgehen lasse mit der Begründung: »Da ist Koriander dran«, rufen die anderen im Chor »Ich liiieeebe Koriander!« und erzählen anschließend, dass man das Kraut eben nur lieben oder hassen kann, dass niemand was dafür kann, wenn er Koriander verabscheut (danke für so viel Gnade!), dass sie selbst aber nicht mehr darauf verzichten mögen. Dann tauschen sie eifrig Rezeptideen aus mit dem Seifenkraut, und mir vergeht der Appetit vollends, aber ich habe ja sowieso noch nichts zu essen.

Man muss ihnen den Mangel an Empathie verzeihen. Die Leute freuen sich so sehr, wenn sie überhaupt etwas lieben, dass sie es sogleich herausposaunen, auch wenn es dem Nachbarn Kotzreiz macht. Denn wen oder was liebt man schon? Vielleicht manchmal noch den Partner und die Kinder, den Duft einer Sommerwiese nach dem Regen, eine unbekannte Großstadt um drei Uhr morgens, ein, zwei Songs von Dings und Dongs. Und sonst? Küchenkraut. Wenn ich eins heiraten müsste, dann doch eher den »Ocimum Basilicum«:

Erdbeer-Basilikum-Dessert (für vier Personen)

Vier Stängel Basilikum zupfen und in 200 ml Sahne geben. Mit dem Pürierstab kurz durchpürieren, dann zehn Minuten ziehen lassen. Sahne durch ein Sieb passieren und mit etwas Zucker oder Vanillezucker steif schlagen. 100 g Mascar­pone unterrühren. 150 g Erdbeeren putzen, waschen, abtrocknen. Mit dem Saft einer Zitrone fein pürieren und einen EL Zucker dazugeben. Weitere 150 g Erdbeeren in mundgerechte Stücke schneiden. Grob zerbrochene Löffelbiskuits in Schälchen füllen und mit der süß-sauren Erdbeersoße übergießen. Darauf die geschlagene Basilikum-Creme geben und darüber die gewürfelten Erdbeeren verteilen. Das Ganze mit etwas frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer bestreuen und mit dem Abrieb einer Biozitrone garnieren. Dazu passt trockener Weißwein, Prosecco und Espresso.

Das Kilo Erdbeeren kostet dieser Tage im Schnitt zehn Euro. Händler bleiben auf dem Obst sitzen und versuchen, es so lange wie möglich zu verkaufen. So steigt proportional zur Inflation das Risiko, Gammelware zu erwerben und die im Körper eventuell vor sich hindämmernden Krebszellen mit Schimmelsporen zu erfreuen. Das Kilo Spargel: zehn Euro. Ein Kilo Tomaten: sechs Euro. Kilo Hackfleisch: zwölf Euro. Kopfsalat: 2,50 Euro das Stück. Der Lebensmittelhandel machte diesen Monat preisbereinigt ein Minus von 5,4 Prozent. Damit erreichte der reale Umsatz den tiefsten Stand seit Februar 2021, so das Statistische Bundesamt. Aber zum Glück steigt ja ab 1. Oktober der Mindestlohn auf zwölf Euro, das entspricht genau zwei Kilo Tomaten pro Stunde. Könnte es ein schöneres Bild für die Wertschätzung des Prekariats geben?

Hier noch ein Tip für Korianderopfer: Wenn der Kellner bei der Retoure behauptet, am Essen sei gar kein Koriander (also kein frischer), lassen Sie sich nicht beirren, wir kennen unseren Feind. Bleiben Sie höflich. Die Köche verwenden fertige Gewürzmischungen, unter anderem mit Korianderpulver, und meinen es nicht mal böse.