»Westafrika wurde systematisch zu Frankreichs Hinterhof degradiert«

Benoit Tessier/REUTERS Sinnbildlich: Frankreich lädt Soldaten seiner 13 früheren Kolonien zum Kotau nach Paris (14.7.2010)

Sie sind Mitbegründer der kommunistischen Partei SADI. Erzählen Sie etwas über Ihre Politisierungsphase und das Mali der 80er Jahre. Wie sind Sie dazu gekommen, am Sturz des Regimes von Moussa Traoré mitzuwirken?

Mitte der 80er zeichneten sich überall Veränderungen ab. Doch die Hoffnung starb, ehe sie geboren wurde: Die von der Parteinomenklatura der UdSSR initiierte Pere­stroika bedeute die Abkehr vom Marxismus und nicht die Infragestellung der Bürokratie, die viele naiverweise erwartet hatten. Tatsächlich läuteten der Zusammenbruch der UdSSR und die Restauration des Kapitalismus in den früheren Sowjetrepubliken harte Zeiten für Afrika ein, da die Existenz der UdSSR eine Restauration des Kolonialismus verhinderte.

Als ich zur Schule ging, hatten wir uns mit der Regierung von Moussa Traoré (Präsident Malis von 1968 bis 1991, jW) auseinandergesetzt, die wir als ein proimperialistisches diktatorisches Regime betrachteten. Wir waren vier Genossen und gründeten eine kommunistische Partei im Untergrund. Unser Beispiel waren die Bolschewiki, wir suchten nach echten Auseinandersetzungen und Debatten. In der Opposition gründeten wir schließlich den Rundfunksender Kayira, um die Öffentlichkeit, die sich für den sozialistischen Wandel einsetzte und den neoliberalen Regierungskurs kritisierte, zusammenzubringen. Der Rundfunksender war eine Fortsetzung unseres Kampfes, der 1996 zur Gründung der Partei »Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance«, kurz SADI, führte.

Was veränderte sich zum Zeitpunkt der neuen Parteigründung an Ihrer Analyse?

Damit wir einen fortschrittlichen Weg einschlagen können, nutzt es nichts, über den Sozialismus zu räsonieren, er steht noch nicht auf der Tagesordnung. Zunächst sollten wir eine Grundlage der afrikanischen Solidarität für ein Demokratiemodell schaffen, das sich von dem proimperialistischen neokolonialen Modell unterscheidet. Wir sind der Ansicht, dass unsere derzeitige Unabhängigkeit formal ist. Leider ist es in meinem Land heute extrem schwierig, solche Debatten zu führen.

Wenn man die historische Entwicklung betrachtet, so hatte die erste Generation unserer Revolutionäre ein ausgeprägtes Unabhängigkeitsbewusstsein – sie verstanden die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Entkolonialisierung. Diejenigen, die darauf hingearbeitet haben, waren unser Präsident Modibo Keïta (Regierungszeit 1960–1966, jW), Algeriens Präsident Ahmed Ben Bella (1962–1965, jW) und Kwame Nkrumah (1957–1966 erster Präsident von Ghana, jW). Sie haben versucht, einen echten Bruch mit dem Imperialismus zu vollziehen. Ben Bella traf ich 1996 und hatte mit ihm eine ganze Nacht zum Diskutieren. Er erzählte mir, dass Keïta, Julius Nyerere (1964–1985 Präsident Tansanias, jW), Gamal Abdel Nasser (1954–1970 Präsident Ägyptens, jW) und er selbst eine gemeinsame Fluggesellschaft und eine Seeverkehrsgesellschaft für den afrikanischen Kontinent planten. Es fehlte jedoch an wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Aber zu diesem Zeitpunkt war Moussa Traoré bereits dabei, einen Staatsstreich gegen Modibo Keïta vorzubereiten. Mit Traoré ging die Idee der westafrikanischen Solidarität unter. Es blieb lediglich der Wunsch nach einem ständigen Konflikt mit den Nachbarn und auf Kosten der Nachbarn, was es den französischen Imperialisten erleichterte, die gesamte Region kleinzuhalten.

Spielte die malische Armee eine konterrevolutionäre Rolle?

Nun, was die malische Armee betrifft, so war da von Anfang an der Wurm drin. Die malische Armee war sehr schlecht konzipiert. Ich weiß, dass es eine ernsthafte Diskussion zwischen den Beratern von Keïta gab. Während die einen für eine Berufsarmee, die der Politik fernstand und als eine Kaste agierte, plädierten, waren andere gegen diese Trennung von Armee und Bevölkerung. Denn eine Armee kann nicht als Söldnerbande ausgebildet werden, sie muss mit der Masse der Bevölkerung verbunden und einer klaren Kontrolle unterstellt sein. Die Franzosen setzten auch auf eine Berufsarmee. Keïta hatte ebenfalls Schwierigkeiten, sich mit dieser Vision der Volksarmee anzufreunden, und ich glaube, dass Frankreich von Anfang an den Maliern seine Vision einer Berufsarmee aufgezwungen hatte.

Seiner Logik zufolge waren alle gut, die sich gegen die französische Militärpräsenz auflehnten und die Unabhängigkeit wollten. Aber es gab eine Kaste von Unteroffizieren, die eine gemeinsame Arbeit ablehnten, auch wenn sie das nicht zur Schau stellten. Sie taten alles, damit die malische Armee die Struktur der Kolonialarmee beibehielt, die Frankreich hinterlassen hatte. Die Franzosen wussten, was sie taten. Es war Teil der großen französischen Strategie, die Macht in Afrika, die ihnen fast entglitten war, zurückzugewinnen, den afrikanischen Ländern den Weg zur wirtschaftlichen und politischen Unabhängigkeit zu versperren und den proletarischen Internationalismus, der vom Ostblock ausging, zu schwächen.

Wie gestaltete sich das Verhältnis zu den sozialistischen Staaten?

Unsere neuen Verbündeten waren unseren alten Kolonialherren ein Dorn im Auge: Eines der ersten Länder, das die Unabhängigkeit von Mali anerkannte, war die DDR, und die Tschechoslowakei war das erste Land, in dem die malische Währung geprägt wurde. Aber auch die Sowjetunion, China und Vietnam halfen uns, Fabriken zu bauen, sie berieten uns und schickten uns Fachkräfte. Keïta reiste nach Vietnam zu Ho Chi Minh, einem erfahrenen Militärstrategen des Partisanenkrieges. Und Ho Chi Minh hatte ihn gefragt, wie er seine Armee aufgebaut hatte. Auf Keïtas Ausführungen hin antwortete er: »Herr Präsident, so wie Ihre Armee aufgebaut ist, wird sie keine Revolution machen, sie wird nicht mit Ihnen zusammen die Revolution machen.« Dies bewahrheitete sich: Die malische Armee begann damit, Keïtas Sturz vorzubereiten, sobald er die Produktionsweise im Land in Frage gestellt hatte. Aufgrund von zwei Faktoren höherer Gewalt – der französischen Reconquista in den ehemaligen Kolonien und des Revisionismus, der sich in der Sowjetunion seit Mitte der 1960er Jahre endgültig durchgesetzt hatte – wurde der Präsident allein gelassen. Kurz darauf wurde er gestürzt.

Die Mission seines Nachfolgers Traoré war diesbezüglich konterrevolutionär, da er alle wirtschaftlichen Errungenschaften der 1960er Jahre ausbremste und unterminierte. Infolgedessen kam es zu Wachstumsschwierigkeiten in den unterschiedlichsten Sektoren, zu strukturellen Schwierigkeiten und Schieflagen. Unter Traoré wurden Keïtas Reformen in Frage gestellt – das einheitliche Schulwesen, die Verstaatlichungen, die Agrarpolitik … Deshalb kam es seit Mitte der 1970er Jahre zu Spannungen und zum Erstarken der Studentenbewegung. Als Traoré 1979 (mit Gründung der Einheitspartei und obligatorischer Massenorganisationen, jW) seinen Sieg über die Gewerkschaftsbewegung, die von Studenten und Lehrern unterstützt wurde, errungen hatte, erhielt er die absolute Macht über die malische Gesellschaft. Doch es war nichts anderes als ein Pyrrhussieg, weil sich schon wenige Jahre später eine neue Widerstandsbewegung bildete, die sich nicht mehr aufhalten ließ. Als jedoch die sozialen Bewegungen in den 1990er Jahren ihren Höhepunkt erreichten, wurde klar, dass Frankreich überall seine Finger im Spiel hatte und die Situation ausnutzte.

Paris spielte der Sturz von Traoré also in die Hände?

Als alle Welt den Fortschritt in Mali lobte, war dies nichts anderes als eine erfolgreiche Werbekampagne der französischen Finanzwelt. Die Kommunistische Partei Benins, die kurz vor der Machtübernahme stand, wurde zum selben Zeitpunkt wie die Widerstandsbewegung in Mali liquidiert. Unser politischer Kampf, den wir erfolgreich geführt hatten, um das Regime von Traoré zu beseitigen, wurde von Frankreich lächerlich gemacht. Genau das Gegenteil passierte: Mali verlor die Reste seiner Autonomie. Unser Kampf diente Paris dazu, seinen Einfluss hier zu stärken. Frankreich übernahm die Kontrolle über unsere Armee und unsere Politiker. Infolge dieses Autonomieverlustes brachen das Bildungs- und das Gesundheitswesen, das unter Traoré mehr oder weniger entwickelt worden waren, zusammen. Das Militär kam wieder an die Macht und beseitigte die auf die »kleinen Leute« bezogene Rhetorik des Regimes von Traoré, indem es unter der Präsidentschaft von Alpha Konaré (1992–2002, jW) neoliberale und neokoloniale Interessen unverhüllt durchsetzte. Frankreich und die Weltbank unterstützten dieses neue Kräfteverhältnis, das die nationale Wirtschaft zerrüttete und zum Zusammenbruch des Verwaltungssystems führte: Mangels Gesetzen zur Marktregulierung fand eine wilde und brutale Kapitalakkumulation statt.

Also hat der Konflikt in Nordmali seine Wurzeln in der Misswirtschaft der 1990er Jahre?

privat Kritik unerwünscht: Der malische Politiker Oumar Mariko muss heute im Untergrund leben

Das schwächste Glied in Mali war immer der Norden, sowohl geographisch als auch politisch und ethnisch. Geographisch abgeschnitten und historisch unterentwickelt, wurden die Menschen im Norden fast dazu getrieben, zu den Waffen zu greifen. In den 1990er Jahren, als die militärische Reaktion sehr schwach und die politische gleich null war, entflammte der alte Konflikt erneut. Aber er begann nicht als ethnischer Konflikt, sondern als einer zwischen den Bürgern und ihrem Staat. Zur selben Zeit gab es allerdings anderswo ähnliche Entwicklungen, der »Islamische Staat« in Syrien zum Beispiel. Mali ist in gewisser Weise zu einem Labor dieser Entwicklung in Afrika geworden, was unser Unglück ist.

Ist der aktuelle Konflikt also eine Folge des »arabischen Frühlings«?

Es gab vor allem Demonstrationen des malischen Volkes gegen den Krieg in Libyen. Dasselbe galt für den Irak: Die Malier verteidigten die Einhaltung des Völkerrechts. Dennoch kam es infolge interner Widersprüche aufgrund der wirtschaftlichen Dezentralisierung und Abschaffung des Staates zum Separatismus im Norden des Landes. Außerdem muss man auch neben dem Zusammenbruch der Verwaltung den Zusammenbruch eines gewissen Säkularismus im Auge behalten. Von diesem profitierte Mali dank Keïta, der selbst gläubig war, sich aber für Religionsfreiheit und die Trennung von Staat und Religion eingesetzt hatte. Das führte dazu, dass sich archaische Identitäten und Kommunitarismus durchsetzten. Diese Vision ist anstelle der Klassensolidarität entstanden. Aus diesem Grund haben wir im Dezember 2019 eine neue demokratische und populäre Bewegung ins Leben gerufen. Wir plädieren für eine neue Art von Demokratie, die unsere Gesellschaft auf der universellen republikanischen Grundlage vereinen kann. Wir müssen den Weg von Keïta, von dem wir 1967 abgekommen sind, weitergehen.

Stimmt es, dass Keïta die »Balkanisierung« Westafrikas als eine Hauptgefahr betrachtete? Was hinderte die dortigen Staaten daran, eine Konföderation zu bilden, die dieser an Ressourcen reichen Region einen Wohlstand etwa wie in China hätte garantieren können?

Keïta war ein Visionär, aber die Initiativen von ihm oder Nkrumah in Ghana wurden durch den politischen Kontext und die politischen Entwicklungen seiner Zeit blockiert. Es stimmt, dass sie ein vereintes sozialistisches Afrika wollten. Sie strebten die Vereinigung aller fortschrittlichen panafrikanischen und antikolonialen Kräfte an. Die Etablierung eines republikanischen Modells und eines Verfassungsstaats allein war schon das Resultat eines erbitterten Kampfs. Was die Perspektive von China betrifft, so hatten wir nicht dieses Glück. Ich glaube, dass wir die Politik Chinas aufgrund der historischen Unterschiede in der Entwicklung nicht kopieren können, nicht vor dem Hintergrund der herrschenden Korruption und allgemeinen Verwirrung in der Bevölkerung.

Wir haben es heute mit einem Misstrauen gegenüber allen politischen Parteien zu tun. Und in Afrika haben wir seit jeher das Problem der apolitischen Volksschichten als Folge der prekären sozialen Lage, der Sklaverei und als Folge von Erscheinungen, die China so nie erleben musste. Natürlich war auch China seinerzeit erniedrigt und teilweise kolonialisiert, aber Westafrika wurde systematisch zu Frankreichs Hinterhof degradiert.

Was für Aussichten stecken heute hinter den Klassenkämpfen in Mali?

Alle bisherigen revolutionären Bestrebungen scheiterten hier, weil es auf Dauer keine Kraft gab, die die Hoffnungen der unterdrückten Bevölkerungsschichten tragen konnte. Durch die Politik der Weltbank, die Verschuldung und die finanziellen Forderungen wurden die sozialpolitischen Kräfte in Afrika zerschlagen. Der Kapitalismus ist so schlau, dass er sowohl die spontane Solidarität der Volksschichten angreift und sprengt, als auch religiöse und ethnische Aspekte gegenseitig ausspielt, um Zwietracht zu säen. Aber all dies ist Teil der Dialektik, in deren Rahmen die Arbeiterbewegung moderne Antworten auf diese Entwicklung finden muss.

Wir müssen neue Bündnisse eingehen, die unserer heutigen Situation gerecht werden. Gleichzeitig müssen wir der humanistischen Philosophie und der dialektischen Methode von Marx treu bleiben und die Entwicklung der Dinge in ihren Widersprüchen analysieren. Wir sind keine »religiösen Kommunisten«. Viele Malier setzen ihre Hoffnungen in das Militär, aber das ist kurzsichtig. Ich gehe dagegen vor und habe meine guten Gründe. Dasselbe gilt für die »Dschihadisten«: Das sind Menschen, mit denen man verhandeln muss, man sollte versuchen, sie zu überzeugen. Nicht deren religiöse Führer, sondern die Bauern, die von den Dschihadisten rekrutiert werden. Der Dschihadismus ist ein Ergebnis der sozialen Situation.

In dieser Situation der Entpolitisierung ist es sehr kompliziert, eine Partei aufzubauen. Aber man muss sich darüber im klaren sein, dass die Vorschläge unserer Partei heute sowohl von einigen unserer Militärs als auch von anderen de facto unterstützt werden. Man darf nicht vergessen, dass unsere Partei 1991 durch den Sturz des Militärregimes von Traoré zustande gekommen ist und ich persönlich die Armee dazu aufgerufen habe, sich dem Volk anzuschließen, aber nicht, die Macht zu übernehmen. Dennoch hat die Armee in Mali die Macht ergriffen, anstatt eine positive Antwort auf die Forderungen des Volkes zu geben. Das bedeutet, dass wir in einer Falle sitzen, denn die Offiziere bilden die militärische Aristokratie an der Spitze der Armee.

Es stimmt, dass Mali in gewisser Weise mit Frankreich »verheiratet« ist. Die Malier fordern heute die Scheidung, aber für mich ist das keine Ehe, sondern eine Unterwerfung meines Landes und das Leugnen unserer Souveränität. Wenn es sich also um einen Bruch handelt, kann er weder von unserer Bourgeoisie noch von unserem Militär vollzogen werden, sondern nur von Marxisten, die die Zusammenhänge von Ursachen und Folgen verstehen. Heute haben wir einen Klassenkonflikt, der unter dem Anschein von Religion verborgen ist. Deshalb rufe ich dazu auf, die Situation im Norden von Mali zu analysieren und dabei Algerien zu berücksichtigen, das nicht will, dass der Norden unseres Landes abgespalten wird. Wenn Mali zusammenbricht, wird Algerien als nächstes Land dran sein …

Was muss passieren, um das zu verhindern?

Es liegt an uns, eine breite Bewegung aller fortschrittlichen Kräfte aufzubauen. Das ist eine äußerst schwierige Aufgabe, zumal wir keinerlei Unterstützung haben: Die malische Armee steht nicht im Dienst der sozialen Kräfte, sondern des Regimes. Ein Ausweg wäre, einen afrikabezogenen Internationalismus wieder ins Leben zu rufen, um sich gegenseitig zu unterstützen, aber die linken Kräfte in den einzelnen Ländern sind mit ihren nationalen Problemen beschäftigt, und es fehlt an Solidarität. Auch die Beziehungen zu den französischen Kommunisten sind heute sehr schwach. Diese Solidarität fehlt uns. Eine Friedensbewegung, die sich für Mali interessieren würde, wäre schon ein großer Schritt vorwärts.

Es stimmt, dass die Leute hier eine Zuneigung für Putin empfinden, weil sie von Gorbatschow und der späteren russischen Politik abgeschreckt wurden und jetzt denken, Putin sei das Gegenteil. Russland genießt ein hohes Ansehen wegen seiner Rolle bei der Zerschlagung des Hitlerfaschismus und bei der Entkolonialisierung. Ich glaube jedoch, dass die Kooperation der malischen Regierung mit Russland nichts anderes als eine vorübergehende Mesalliance darstellt, die auf sehr präzisen Geschäften beruht.

Wie können wir also eine Friedensbewegung aufbauen, die Kommunisten, Demokraten und Progressive einschließt? Wenn wir die Antwort hätten, wären wir als Partei schon seit 2012 an der Macht. Wir müssen imstande sein, die sozialen Kräfte in Mali zu vereinen. Als ich vor einigen Jahre nach Jalta reiste, um eine Rede über den Frieden zu halten, hatte ich das Gefühl, von Russland nicht verstanden geworden zu sein. Außerdem waren dort sogar Vertreter der französischen extremen Rechten anwesend. Das fortschrittliche Afrika wurde im Stich gelassen.