Nachschlag: Einerseits, andererseits

C. Hardt/Future Image/IMAGO »Moin!« (Symbolbild)

»Moin«, sagt der Bremer SPD-Bürgermeister um 7.15 Uhr im DLF, »ich hab’ gar nichts gegen Mineralölkonzerne, ich habe nur was dagegen, wenn sie den Krieg in der Ukraine ausnutzen, um sich ’ne goldene Nase zu verdienen.« Sehr defensiv plädiert er für eine Extrasteuer auf Extraprofite wie in Italien oder Großbritannien, aber das soll so nicht stehenbleiben, und darum erklärt um 8.10 Uhr in einem etwas längeren Interview der Boss des Verbandes Fuels und Energie, in dem BP, Esso, Jet, Shell etc. organisiert sind, dass Tankstellen unter steigenden Beschaffungskosten leiden, da Benzin aus Europa inzwischen auch in die USA geschafft werde. Die Rekordgewinne der Ölmultis kann er nicht weglabern, aber drohen: Sollte die Übergewinnsteuer kommen, würde die Branche weder in E-Ladestationen noch in Wasserstoff oder klimaneutrale Chemie investieren. »Die Klimaziele für Deutschland können dann nicht erreicht werden.« Kapitalismus oder Weltuntergang. Gut, dass das noch zurechtgerückt wurde. (xre)