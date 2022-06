»Zehn Millionen Menschen werden unsichtbar gemacht«

Christian Mang/imago Wenn es nur so einfach wär’: Aufsteigender Protestballon auf dem Tempelhofer Feld in Berlin (24.5.2014)

Ihre vor einem Jahr gestartete Petition für das Wahlrecht aller in der BRD lebenden Menschen hat mittlerweile rund 14.700 Unterschriften sammeln können. Wie viele sind hierzulande noch immer vom Wahlrecht ausgeschlossen?

Fast zehn Millionen hier lebende Menschen haben kein Wahlrecht, weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Zehn Millionen Menschen, die am meisten von Rassismus, Nationalismus, staatlicher Gewalt und Ausbeutung betroffen sind. Das sind 14 Prozent der volljährigen Bevölkerung, deren Recht auf Selbstbestimmung vorenthalten wird und trotzdem mit den Konsequenzen der Entscheidungen von der Dominanzgesellschaft über ihre Gegenwart und Zukunft leben müssen.

Sie kritisieren, dass Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft unsichtbar gemacht würden. Welches politische Interesse steht Ihrer Meinung nach dahinter?

Der Nationalstaat ist ein Konstrukt und zugleich die reale Basis der meisten Gesellschaften und internationalen politischen Beziehungen. Dieses Konstrukt ist der wichtigste Grund für die Ungleichheiten zwischen dem globalen Norden und Süden. Damit das kapitalistische System im globalen Norden weiterhin funktionieren kann, muss eine klare Unterscheidung zwischen einem »Wir« der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie deren Staaten und den »anderen« existieren, müssen die Nichtstaatsangehörigen unsichtbar gemacht werden.

Das »Wir« versteht sich vor allem als europäisch-christlich und überlegen. Durch eine neue kolonialistische Ordnung interessiert man sich nur so lange für die »anderen«, wie es ökonomischen Interessen dient und sozial konstruierte Normen nicht gefährdet werden. Andernfalls wäre das ganze politische System des globalen Nordens in Frage gestellt: die Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern im globalen Süden, das europäische Grenzregime und der »racial capitalism«.

Würde die Einführung des Wahlrechts für Menschen ohne deutschen Pass die politischen Verhältnisse hierzulande verändern?

Definitiv. Das ist es, was wir von vornherein in der Kampagne gesagt haben. Unser Kampf beschränkt sich nicht nur aufs Wahlrecht. Wir kämpfen gegen dieses rassistische und nationalistische System, das Rechte der Menschen von ihrer Staatsangehörigkeit abhängig macht und Nichtstaatsangehörige als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse behandelt. Das konnten wir vor allem in den letzten Wochen noch mal im Umgang mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine sehen.

Gibt es positive Beispiele aus anderen Ländern?

Es gibt viele Beispiele. In Chile und Kolumbien bekommen Bewohnerinnen und Bewohner nach fünf Jahren das Wahlrecht. In Schottland und Wales dürfen alle dort lebenden Menschen das schottische und walisische Parlament mitwählen, egal welche Staatsbürgerschaft sie haben. Genauso haben alle Menschen in Neuseeland das Wahlrecht. In Südkorea haben Nichtstaatsangehörige, die über drei Jahre dort leben, das Kommunalwahlrecht. In Polen, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Portugal und Luxemburg dürfen Nichtstaatsangehörige je nach Gegenseitigkeitsvereinbarungen mit anderen Ländern an Kommunalwahlen teilnehmen.

Welche Regelung streben Sie für die BRD an?

Unser Ziel ist die Änderung des Grundgesetzes oder deren Interpretation, das Wahlrecht mit dem deutschen »Volk« zu verknüpfen. Wir wollen, dass alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit wählen dürfen. Als ersten Schritt fordern wir das Wahlrecht auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene für Menschen, die seit fünf Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Wir sind Teil der Volksinitiative »Demokratie für alle« in Berlin und arbeiten zusammen mit anderen antirassistischen, migrantischen und wohnungspolitischen Initiativen. Unsere gemeinsame Erklärung für das Wahlrecht für alle haben mehr als 50 Ini­tiativen und Organisationen bereits unterschrieben.