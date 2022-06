Angst vor Mélenchon

Baptiste Autissier/PanoramiC/IMAGO Bald Premierminister? Wenn die NUPES eine Mehrheit im Parlament erobert, soll Mélenchon Regierungschef werden

Am Abend der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen schien es undenkbar, rund zwei Monate später ist es eine reale Möglichkeit geworden: ein Wahlsieg der Linken bei den Parlamentswahlen an diesem und dem darauffolgenden Sonntag. Jean-Luc Mélenchons La France insoumise (LFI) hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit ein Wahlbündnis mit Sozialisten (PS), Kommunisten (PCF) und Grünen auszuhandeln. Das Abkommen »Nouvelle Union Populaire écologiste et sociale« (NUPES – Neue ökologische und soziale Volksunion) wurde Anfang Mai unterzeichnet. Die Parteien hoffen, dadurch eine Mehrheit in der Nationalversammlung zu erobern und den Premierminister zu stellen. Den Posten soll Mélenchon bekommen, der sich mit knapp 22 Prozent der Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen klar als »Anführer« der Linken durchgesetzt hatte.

In diesem Fall würde es zu einer »Cohabitation« kommen, einer Konstellation, bei der Staatspräsident und stärkste Fraktion im Parlament entgegengesetzten politischen Lagern angehören. Die Macht von Macron wäre stark eingeschränkt und seine Kompetenzen auf die Außenpolitik begrenzt. Mélenchon wäre als Premierminister für alles andere zuständig.

Laut aktuellen Umfragen wollen 29,5 Prozent der Franzosen für die NUPES stimmen, 26 Prozent für das Wahlbündnis Ensemble des Staatspräsidenten Emmanuel Macron und »nur« 17,5 Prozent für den extrem rechten Rassemblement National von Marine Le Pen. Die konservative Rechte ist mit 10,5 Prozent abgeschlagen. Wie die Sitzverteilung am Ende aussehen wird, kann allerdings kaum vorausgesagt werden. Denn in Frankreich wird nicht nur der Präsident nach dem Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen gewählt, sondern auch die Abgeordneten in den insgesamt 577 Wahlbezirken. Dieses System führt dazu, dass kleinere Parteien im Parlament quasi nicht vertreten sind; sie erreichen praktisch nie den zweiten Wahlgang. Der wiederum ermöglicht es bürgerlichen Parteien traditionell, Allianzen zu schließen, um unerwünschte (linke) Kandidaten zu verhindern, die in die Stichwahl gekommen sind. Die Nationalversammlung ist somit im französischen semipräsidentiellen System per se noch weniger repräsentativ als beispielsweise der Bundestag mit seiner zentralen Rolle im deutschen Parlamentarismus.

Auch wenn Macrons Wahlbündnis Ensemble durch das System klar bevorzugt wird, herrscht seit einigen Wochen angesichts der Umfragen Panik im Élysée-Palast. Man hat sich deshalb entschlossen, eine aggressive Kampagne gegen Mélenchon zu fahren. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bezeichnete den Chef der NUPES jüngst als »gallischen Chavez«. Für den Fraktionschef von Macrons Partei, Christophe Castaner, beinhaltet das Programm der NUPES »ausnahmslos Klischees aus der Sowjetunion«. Regierungssprecherin Olivia Grégoire kritisierte, Mélenchon wolle »das Land blockieren«, und Gabriel Atal, enger Vetrauter von Macron, sprach in bezug auf die Steuerpläne des Linksbündnisses von einer »fiskalischen Guillotine«.

Tatsächlich plant die NUPES nicht – wie 1789 – Köpfe rollen zu lassen. Die Hauptforderungen sind ein Mindestlohn von 1.500 Euro netto, die Absenkung des Rentenalters auf 60 Jahre und die Erarbeitung einer neuen Verfassung, um zur sechsten Republik überzugehen. Außenpolitisch strebt man einen NATO-Austritt an und will »Ungehorsam« gegenüber EU-Regeln, vor allem in Sachen Fiskal- und Haushaltspolitik.

Eines von zwei großen Projekten Macrons für seine zweite Amstzeit ist dagegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 65 Jahre. Die neue Premierministerin Élisabeth Borne hat bereits angekündigt: »Die Rentenreform müssen wir machen«, – egal, was kommt. Wirtschaftsminister Le Maire meint, zur Not müsse man dazu den Artikel 49 Absatz 3 der französischen Verfassung anwenden, durch den ein Gesetz ohne Debatte oder Abstimmung im Parlament auf den Weg gebracht werden kann. Der Knackpunkt: Das kann nicht vom Präsidenten, sondern nur vom Premierminister in die Wege geleitet werden. Das zweite große Vorhaben von Macron ist es, die Sozialhilfe RSA an 20 Stunden Gratisarbeit pro Woche zu knüpfen. Dem Kapital würden so billige Arbeitskräfte für Jobs zugeschanzt, die anders kaum zu besetzen wären, befürchten die Gewerkschaften.

Vom extrem rechten RN hört man in diesem Wahlkampf kaum etwas. Marine Le Pen hat es nicht geschafft, Mélenchons Pläne zu durchkreuzen. Dem ist es gelungen, die Parlamentswahlen zu einer »dritten Runde« der Präsidentschaftswahlen zwischen ihm und Macron zu inszenieren. »Projekt gegen Projekt«, wie Mélenchon sagt. Entscheidend für den Wahlausgang wird die Beteiligung sein. Fällt sie hoch aus, könnte der Linkspolitiker in zwei Wochen Premierminister Frankreichs werden.