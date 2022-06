Rüstungskonzern kauft MV-Werft

Jens Büttner/dpa »Ein einziger Bieter mit industriellem Konzept«: Mitarbeiter der MV-Werft in Wismar Ende Mai nach Betriebsversammlung mit Insolvenzverwalter

Künftig sollen in der MV-Werft in Wismar U-Boote gebaut werden und alle scheinen das zu begrüßen. Die Thyssen-Krupp-Tochter Marine Systems (TKMS), die in Kiel bereits U-Boote herstellt, kauft den Wismaer Standort der insolventen ­MV-Werften. Trotz Investitionen von 250 Millionen Euro in neue Werkshallen für die Kieler Werft komme TKMS an seine Kapazitätsgrenzen, sagte der Vorstandsvorsitzende, Oliver Burkhard, am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wismar. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine habe sich der Dialog zwischen Industrie und Politik verbessert, so der CEO. Er setzt auf das »Sondervermögen« für die Bundeswehr, das der Bundesrat am Freitag absegnete. Bis Ende des Jahres werde man von der Bundesregierung wissen, wie viele von welchen Modellen gebraucht werden. 2024 soll der U-Boot-Bau beginnen.

TKMS war nach Angaben des Insolvenzverwalters der einzige Bieter mit einem industriellen Konzept für die Werft. Der Bürgermeister der Hansestadt, Thomas Beyer, freute sich, dass der Schiffbau in Wismar bleibt. Die BRD brauche eine leistungsfähige Armee. Dass in Wismar Kriegsschiffe gebaut werden, findet er »völlig in Ordnung«. IG Metall und Betriebsrat verbinden mit der Übernahme insbesondere eine tariflich abgesicherte Arbeit und Ausbildung. Dazu habe sich TKMS in einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet, wie die IG Metall mitteilte. Abhängig von den Aufträgen sollen zunächst 800 und dann bis zu 1.500 Beschäftigte direkt und unbefristet eingestellt werden – vorrangig aus der Transfergesellschaft, die tags zuvor verlängert worden ist.

Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung erklärte am Freitag auf jW-Anfrage: »Der Kauf ist ein Ergebnis der ›Zeitenwende‹ – eigentlich hätte Thyssen-Krupp Marine Systems ja vor nicht allzu langer Zeit noch abgestoßen werden sollen.« Jetzt würden aber aus dem 100-Milliarden-Euro-»Sondervermögen« unter anderem auch U-Boote und neue Korvetten finanziert, wovon der Konzern profitieren dürfte. Er geht davon aus, dass in Wismar fünf Boote der Korvette 130 gebaut werden sollen.