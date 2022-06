Doris hat sich politisiert. »Also, ist ja unmöglich: Amerika maßt sich an, andere Länder nach seinem Gusto aufzumischen …« – »Zu destabilisieren heißt das, Dorchen …«, korrigiert Udo liebevoll. »Wie auch immer, unterbrich mich nicht … Wieso lassen sich das alle gefallen? Die anderen könnten mit denen doch mal das gleiche machen und da Zwietracht sähen. Dann hätten die USA endlich genug mit sich selbst zu tun.« Sie schlägt einen Atlas auf. »Dann führt nämlich mal Idaho Krieg gegen Oregano und … Kansas gegen Oklahoma. Oder hier: Kalifornien gegen Washington!« – »Neue Unabhängigkeitskriege? Interessanter Ansatz«, findet Roswitha. »Aber das wird nicht so gehen wie in Jugoslawien. Zwietracht sät man da, wo schon Konflikte schwelen, in den USA vor allem bei den …« – »Klassen! Richtig!« Udo unterbricht schon wieder, und dann auch noch mit dem billigsten Wortwitz: »Läuft schon! Der Trump will doch die Lehrer bewaffnen nach dem letzten Schüleramoklauf in Texas. Stellt euch das Gemetzel vor in den Schulklassen, da geht eine ganze Generation bei drauf – nationaler Selbstmord!«

Blutaugen in Eiter

Eine Dose entsteinte Litschis abtropfen lassen. Blaue und weiße Weintrauben oder Heidelbeeren waschen, sorgfältig abtrocknen und in die Mitte der Litschis stecken. Vanillepudding nach Packungsanleitung zubereiten und in eine flache Schüssel geben. Etwas abkühlen lassen. »Augen« bis zur Hälfte in den Pudding stecken. Das Kunstwerk in den Kühlschrank stellen. Nach Bedarf noch feine Adern mit rotem Zuckerguss auftragen, Blutlachen mit Himbeersauce gestalten, Schorf mit Brombeerkonfitüre. Kühl servieren.

»Generation suicide, das wäre das preiswerteste«, doziert Rossi weiter, »aber wer macht die Drecksarbeit für die Gewinner, wenn alle tot sind? Nein, es läuft eleganter, Doris. Hier das bewährte Rezept: Als erstes holst du dir ein paar junge Intellektuelle aus dem Land, das du filetieren möchtest, und schulst sie in Aufstandstechnik. Dann gibst du der Bewegung eine Farbe, ein Symbol. Nach dem Training schickst du die Berufsrevolutionäre zurück in ihr Heimatland, mit der Maßgabe, sich mit denen zu verbünden, die du für die Durchsetzung deiner Machtgelüste brauchst. Wer wäre das, Doris?« – »Gelüste?« Udo: »Na, mit Kommunistinnen!« Doris unwirsch: »Frauen? Das könnte dir so passen, geiler Bock!« Rossi weiter: »Eure Leute melden Demos an, sorgen für Unruhen, Anschläge und Aufstände, die eurer Bewegung Zulauf verschaffen, bis die Gesellschaft komplett unterwandert ist. Dann ordert ihr bei den von euch zuvor gekauften Medien Solidaritätsaufrufe mit der verfolgten Unschuld, erlasst Embargos und schickt den Aufständischen Waffen. Und dann gibt’s wieder Blut und Eiter … in Idaho und so.« Rossi sticht beherzt in ein Blutauge. »Ach ja, und die Flüchtlingsströme, die ihr damit erzeugt, ruinieren die Nachbarländer gleich mit.« Doris wirkt etwas unzufrieden. »Also, ist das nicht, das ist doch irgendwie …« – »Teuer. Fünf Milliarden Dollar hat die USA der Regime-Change in der Ukraine bisher gekostet, und das ist noch günstig.«