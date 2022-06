»Für das Leben statt G7«. Bundesweite Mobilisierungstour vom 6. bis 18.6. Die G7-Mobilisierungskarawane für den Protest gegen G7 in Elmau (26. bis 28.6.) mobilisiert. Die Gäste kommen aus Iran, Afghanistan, Palästina, Westsahara, Namibia, Honduras, Guatemala, Mexiko und der kurdischen Diaspora in Deutschland. Sie schließen sich der Karawane an und erzählen die Geschichten ihrer Kämpfe, die den Auswirkungen der Politik der G7-Staaten entspringen. Mehr Informationen unter: kurzelinks.de/LebenStattG7

»Apartheid auch in Israel – nicht nur in den besetzten Gebieten?« Diskussionsveranstaltung mit Prof. Dr. Moshe Zuckermann (Tel Aviv). Donnerstag, 9.6., 19 Uhr, Saalbau Südbahnhof, Hedderichstr. 51, Frankfurt am Main. Anmeldungen für Zoom-Teilnehmer: dr.griesche@gmx.de. Veranstalter: AK Nahost Bremen

»Mit dem Fahrrad gegen die US-Blockade«. Demonstration. Steigt aufs Rad oder in die Rikscha für das Ende der US-Blockade gegen Kuba. Sonnabend, 11.6., 10.45 Uhr. Start: Bertha-von-Suttner-Platz, Düsseldorf, hinter dem Hauptbahnhof Düsseldorf. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba, Regionalgruppe Düsseldorf

»Der Widerspruch zwischen dem Kapital und der Natur«. Tagung mit vielen Referentinnen und Referenten. Weitere Informationen unter: uol.de/marxforschung. Freitag und Sonnabend, 10. und 11.6., ab 10 Uhr, BIS-Saal der Universitätsbibliothek der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Veranstalter: Forum für Marx-Forschung Oldenburg