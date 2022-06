Anno … 23. Woche

1917, 7. Juni: In der Schlacht bei Messines im Ersten Weltkrieg sprengen die Briten eine Reihe von Stollen, die ihre Truppen unter die deutschen Stellungen vorgetrieben hatten. Die Sprengung tötet auf einen Schlag etwa 10.000 deutsche Soldaten und reißt tiefe Lücken in die Reihen der Verteidiger.

1942, 10. Juni: Nachdem am 4. Juni der Stellvertretende Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, an den Folgen eines Attentats in Prag verstorben war, kommt es zu Racheaktionen der faschistischen Okkupanten an der tschechischen Zivilbevölkerung. Als »Vergeltung« für den Tod des hochrangigen Nazifunktionärs werden die Bewohner des Dorfes Lidice zusammengetrieben, 172 Männer werden sofort erschossen, die Frauen und Kinder gewaltsam getrennt und in Konzentrationslager verschleppt.

1957, 9.–10. Juni: An den Pfingstfeiertagen kommen in Stuttgart mehr als 250.000 »Sudetendeutsche« zusammen, um ein öffentliches »Bekenntnis zum Heimatrecht« abzulegen. Anwesende Minister und Bundestagsabgeordnete widersprechen scharf der Auffassung, dass die Wiedervereinigung Deutschlands und der Weltfrieden durch einen Verzicht auf die »deutschen Ostgebiete« gefördert würden. Sie meinen statt dessen, die »Oder-Neiße-Linie« dürfe niemals als Ostgrenze anerkannt werden. Zuvor hatte bereits Bundesvertriebenenminister Theodor Oberländer (CDU) das Recht auf Selbstbestimmung der Völker für unverzichtbar erklärt.

1982, 10. Juni: Die NATO-Gipfelkonferenz tagt erstmals in Bonn. Spanien nimmt als gerade aufgenommenes 16. Mitglied teil. In den Beueler Rheinauen findet parallel zum Gipfel am selben Tag eine Demonstration unter dem Motto »Aufstehn! Für den Frieden« statt. Es ist mit rund 500.000 Teilnehmern die bis dahin größte Manifestation in der Bundesrepublik.

1987, 11. Juni: Anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin besucht US-Präsident Ronald Reagan Westberlin. Vor dem Brandenburger Tor appelliert er an die Sowjetunion: »Herr Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor! Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein!« Am Vorabend und während des Besuchs des antikommunistischen Hardliners demonstrieren Zehntausende gegen die US-Außenpolitik und für Frieden und Abrüstung.