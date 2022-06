Man muss Neues wagen

Mosaik 2022 Picknick nach dem Richtfest in Bernau: Studierende lernen die Bautätigkeit kennen

Im Juli 2017, das ist knapp fünf Jahre her, entschied die UNESCO-Kommission über die Aufnahme des Bauhausdenkmals »Bundesschule« in Bernau bei Berlin. Die grüne Stadt im Landkreis Barnim am nordöstlichen Zipfel der Hauptstadt ist einigermaßen stolz auf ihr bestehendes Welterbe. Im neuen Besucherzentrum des Bauhaus-Komplexes fand nun anlässlich des diesjährigen Kindertages, am 1. Juni, denn andere Gründe schließen wir von vornherein aus, eine Pressekonferenz der besonderen Art statt: Repräsentanten des Denkmals und des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz präsentierten ein Mosaik-Sonderheft mit dem Titel »Bauhaus macht Schule«.

Passt schon, schließlich erforschen die für Zeitreisen berühmten Comicheldinnen Anna, Bella und Caramella Örtlichkeit und Geschichte der Bundesschule in dem Sonderheft. Als der »rote Meyer« – der Schweizer Architekt Hannes Meyer (1889–1954), von 1928 bis 1930 Nachfolger von Walter Gropius als Direktor des Dessauer Bauhaus – 1928 mit seinem Wettbewerbsbeitrag für die ADGB-Bundesschule in Bernau den 1. Platz gewann, konnte er freilich nicht ahnen, dass später ein Comicmagazin sein beachtliches architektonisches Vermächtnis als Kulisse nutzen würde, um Idee, politische Intention und Personen der Bauhaus-Epoche in Bernau darzustellen.

Das klingt vielleicht ein wenig pädagogisch, aber genau das soll es auch sein. Kulturelles Erbe vermitteln durch einen Qualitätscomic – für nichts anderes steht nun mal das Mosaik. Herausgeber des Heftes ist das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz.

Comic und Bildung, geht denn das? Unbedingt! Ich selbst habe die tragischste aller Comicfiguren unter Sonne und Maulwurfshügel, den Hamlet, 1995 durch Heft 39 der vom Norbert-Hethke-Verlag herausgegebenen »Illustrierten Klassiker« kennenlernen dürfen. Jahre später begegnete mir dieser Hamlet in einem Band des Aufbau-Verlags. Ein gewisser Shakespeare hatte den Kultcomic wohl in ein Theaterstück umgearbeitet. Warum auch nicht, man muss Neues wagen! Nichts anderes ist Bauhaus. Tatsächlich gelingt es dem Mosaik-Autor Jens U. Schubert zusammen mit seinen Zeichnern und Farbkünstlern, Jens Fischer und Hai Hoang Luu, in gewohnt souveräner Art alle relevanten historischen Umstände, Personen und Kernaussagen des Bauhaus herauszuarbeiten. Dem Comicteil selbst folgt ein Sachteil, der didaktisch ansprechend, die 51 Seiten des Heftes abrundet.

Leider sind die Texte stellenweise politisch lifestylekorrekt gehalten. Andererseits sind Kinder, kleine wie große, in der Lage, Unfug auszuklammern und aus der Fülle der Darstellungen, das ihrige in destillierter Form aufzunehmen und zu bewahren. Diesen Destillationsprozess nennen wir übrigens Bildung. Und demnach bleibt alles beim Alten: Kluge Kinder machen Comics klug – und dumme Kinder … gibt es nicht. Nur desinteressierte. Dieses Mosaik-Sonderheft gehört demnach, wie der genannte »Hamlet«, unbedingt ins Bücherregal. Theorie und Praxis der Bauhauswelt, die welthistorisch erstmalig die losen Fäden Arbeitswelt, Bildung, Architektur, Gestaltung und tätiger Mensch zusammenbrachte, gäben dann vielleicht auch Anlass, sie in Verse, vorzugsweise Blankverse zu setzen, wie dieser Herr Shakespeare es stellenweise tat. Das wäre doch was, oder?