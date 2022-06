»Der Verfassungsschutz ist rechts blind und links doof«

SachellexBabbar/IMAGO/ZUMA Wire

Sachsens CDU-Innenminister Armin Schuster hat am Dienstag den Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz für 2021 vorgestellt. Woran liegt es, dass demnach auf dem Papier die Zahl der dem »Rechtsextremismus« zugerechneten Personen im Freistaat sinkt?

Wegen des Urteils des Verwaltungsgerichts Köln darf das Landesamt derzeit den AfD-»Flügel« nicht öffentlich beziffern, dessen Mitglieder wurden also herausgerechnet. Das ändert freilich nichts daran, dass der »Flügel« mindestens in Sachsen eigentlich der ganze Vogel ist und die größte Gefahr für die Demokratie weiter von der extremen Rechten ausgeht. Wie befürchtet, gehen Teile der rechten Szene deutlich gestärkt aus der Pandemiezeit hervor, Stichwort: die Pseudopartei Freie Sachsen, eine rechtsextremistische Sammlungsbewegung.

Sie sprechen von einem »peinlichen Kapitel« in Bezug auf Pegida. Können Sie das konkretisieren?

Das Landesamt hatte seinerzeit sechs Jahre gebraucht, um diese Bewegung als »erwiesen extremistische Bestrebung« einzustufen – allen Mahnungen zum Trotz. 2021 erfolgte diese Bewertung, nun gibt es erstmals dieses Kapitel. Der Start der Proteste ist acht Jahre her! Was jetzt drinsteht, hat fast nur noch historischen Wert – denn inzwischen scheint Pegida von selbst aufgegeben zu haben, neue Demonstrationen sind derzeit nicht geplant. So viel zum Thema »Frühwarnsystem«. Immerhin: Der neue Bericht erschien wieder einigermaßen pünktlich, nachdem die beiden Vorgängerausgaben zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bereits hoffnungslos veraltet waren und sich das Amt dadurch auch im Vergleich mit fast allen anderen Bundesländern als Spätwarnsystem blamierte.

Mit der Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes bekommt der Inlandsgeheimdienst erweiterte Befugnisse. Sie warnen vor Schnellschüssen und falschen Versprechungen. Was ist damit gemeint?

Die bestehenden Befugnisse der Behörde im Gesetz eindeutig festzuschreiben, ist richtig. Nur so ist effektive Kontrolle möglich. Ich sehe aber nicht den geringsten Grund, die Befugnisse weiter auszudehnen, etwa indem man es dem Inlandsgeheimdienst erlaubt, künftig bereits über sogenannte Verdachtsfälle öffentlich zu berichten. Das hatte Schuster angekündigt. Zwar erfahren wir dann etwas mehr darüber, womit sich diese Behörde beschäftigt. Aber auch nach aller Erfahrung, insbesondere mit dem sächsischen Amt, überwiegt hier das Risiko, dass wir anstelle eines Frühwarnsystems eine Gerüchteschleuder bekommen: Ein Verdacht kann nämlich auch falsch sein. Die Aufgabe eines analysefähigen »Verfassungsschutzes« wäre es, ihn zu ergründen, aber doch nicht, die Öffentlichkeit darüber rätseln zu lassen.

Und was beispielsweise die AfD betrifft, brauche ich für deren Einordnung überhaupt keinen Geheimdienst: Hier gibt es längst eindeutige Belege aus wissenschaftlicher Arbeit, journalistischer Recherche und zivilgesellschaftlicher Expertise.

Ist es angesichts der zahlreichen Skandale und der Intransparenz nicht naiv, davon auszugehen, dass der Inlandsgeheimdienst reformierbar ist, um wirksam gegen rechts zu sein?

Seit Jahren stimmt mein Befund, dass der sächsische Verfassungsschutz rechts blind und links doof ist. Wenn man die lange Liste an Fehlern und Skandalen betrachtet, keimt keine Hoffnung darauf, dass die Behörde reformierbar ist. Kürzlich wurde enthüllt, dass ein bekannter NPD-Kader am gemeinsamen Behördenzugang von Verfassungsschutz und Landeskriminalamt als Pförtner gearbeitet hat, tagelang, bis ihn jemand erkannt hat. Man reibt sich immer wieder verwundert die Augen. Wir sind schon lange der Meinung, dass diese Behörde verzichtbar ist.

Was wären denkbare Alternativen?

Zivilgesellschaft und Wissenschaft haben vielfach bewiesen, dass sie dem Verfassungsschutz voraus sind. Aus unserer Sicht wäre eine unabhängige »Beobachtungsstelle Autoritarismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« besser als diese Skandalbehörde.