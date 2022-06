Besser als Normalbetrieb

Dominik Bund/IMAGO An den Unikliniken in NRW kämpfen alle Berufsgruppen – und die Auszubildenden – um Entlastung (Köln, 1.6.2022)

Auch nach vier Wochen Streik sind die Fronten verhärtet. Es habe allein »zwei Wochen Arbeitskampf gebraucht, um die Arbeitgeberseite an den Verhandlungstisch zu bekommen«, erinnerte sich Tristan Linnemann von der Uniklinik Köln im Gespräch mit jW. Schon deshalb sei die Demonstration am Mittwoch eine enorme Motivation gewesen. Gut 1.500 Beschäftigte aus den sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen haben deutlich gemacht, dass sie endlich ein greifbares Angebot vom Arbeitgeber verlangen. In den Verhandlungen um einen Tarifvertrag Entlastung zeigt der Arbeitgeberverband des Landes (ADL) bislang wenig Bereitschaft einzulenken.

Gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verlangen die Kollegen für alle Krankenhausbereiche mehr Personal. Dafür sollen sogenannte Ratios vereinbart werden, wie Linnemann im Gespräch erklärte. So wollen die Beschäftigten festlegen, wie groß die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen auf der Station für bestimmte Tätigkeiten sein muss, stellte Linnemann weiter dar, der als Medizintechnischer Assistent in der Radiologie (MTRA) arbeitet. Dabei gehe es nicht allein um »refinanzierbare Bereiche« wie die Pflege am Bett, sondern »auch um Küche, Reinigung, Patientenservice und andere«, so Linnemann.

Die Demonstration »hat uns allen Mut gemacht«, meinte auch Maurizio Hemmers von der Uniklinik Düsseldorf am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Den haben die Beschäftigten auch dringend nötig. Denn nicht nur die Arbeitgeberseite mauert kräftig in dem Konflikt, auch die Presse vor Ort äußert sich ambivalent zum Anliegen des Arbeitskampfes, wie Hemmers gegenüber jW monierte. In der Tat hatte die Rheinische Post gleich mehrfach in den vergangenen Wochen betont, dass das Anliegen des Streiks zwar angemessen sei, aber zugleich das Patientenwohl gefährde. Hemmers, der Mitglied im Delegiertenrat ist, in dem die Teamdelegierten aus den Krankenhäusern die weiteren Schritte miteinander abstimmen, äußerte sein Unverständnis über diese Darstellung, »die durch Fakten nicht unterlegt« sei. Eine Gefährdung würde viel eher »der Normalzustand« verursachen, so Hemmers. Auf manchen Stationen würden in der Früh- und Spätschicht mitunter 25 Patienten von nur drei Pflegekräften versorgt.

Verdi und die Beschäftigten hätten hingegen alles getan, um Risiken zu minimieren. »Wir haben dem Arbeitgeber ein 100-Tage-Ultimatum genannt«, worauf dieser nicht reagiert habe. Darüber hinaus wurden Notdienstvereinbarungen abgeschlossen, zählte Hemmers auf. Der Betrieb an den Krankenhäusern wurde heruntergefahren, was zur Folge habe, dass das Personal-Patienten-Verhältnis im Moment sogar besser ist als sonst.

Linnemann sieht das ähnlich. Es sei bedenklich, dass in einem »reichen Land wie Deutschland« Krankenhausbeschäftigte überhaupt »für mehr Personal kämpfen« müssen. Wie notwendig das ist, beweise auch die Welle an Neueintritten in die Gewerkschaft. Der Organisationsgrad an der Uniklinik Köln habe noch vor einem Jahr bei zehn Prozent gelegen, nun sei mehr als jeder zweite Beschäftigte organisiert, so Linnemann. Zugleich zeigt der Streik, als ernst wahrgenommene Kampfangebote der Gewerkschaft führen zu Eintritten. Linnemann freut sich über die Solidarität der Menschen, die den Kollegen am Streikzelt Mut zusprechen. Was die Politik betrifft, zeigte er sich ernüchtert. Zwar habe es zu Beginn der Auseinandersetzung viel verbale Unterstützung gegeben, aber seit der Landtagswahl käme man »nur noch schwer an Politiker ran«.