Angeblich der Kinder wegen

Daniel Vogl/dpa Sitzung der unionsregierten Länder am Donnerstag während der IMK in Würzburg

Vordergründig geht es um schlimmste Krisen und schlimmste Verbrechen. Auf ihrer am Freitag beendeten Frühjahrskonferenz im bayerischen Würzburg haben sich die Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern darauf geeinigt, anlasslose Massenüberwachung und Zensur voranzutreiben. Zudem soll die Reaktion der Behörden auf Naturkatastrophen und den militärischen Ernstfall in einem neuen »Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz« von Bund und Ländern in Bonn koordiniert werden.

Die Innenministerkonferenz (IMK) begründet die Forderung nach neuen Befugnissen und Mitteln für die Strafverfolgungsbehörden mit dem Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern – dem außer den Tätern niemand widersprechen dürfte. Um diese zu ermitteln, sei »die Speicherung von IP-Adressen« unbedingt erforderlich, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitag in Würzburg. Das sekundierten Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Boris Pistorius aus Niedersachsen für die SPD- und Peter Beuth aus Hessen für die CDU-Ressortchefs in ihren Redebeiträgen.

Wie Pistorius durchblicken ließ, geht es wohl vor allem darum, die höchstrichterlich mehrfach für grundrechtswidrig erklärte »Vorratsdatenspeicherung« in zumindest abgespeckter Form doch noch einführen zu können. Schließlich sei die Speicherung von IP-Adressen durch die Internetzugangsanbieter Pistorius zufolge von den jeweiligen Urteilen nicht ausgeschlossen worden. Ansonsten entspricht die bekräftigte Forderung längst der gängigen Ermittlungspraxis. Ohne das Speichern von IP-Adressen durch die Provider wüssten auf Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen spezialisierte Anwaltskanzleien schließlich nicht, wem sie die meist hohen Rechnungen zusenden müssen.

Faeser zufolge soll das Bundeskriminalamt mehr Personal sowie die »notwendige technische Ausstattung« erhalten, um große Datenmengen schnell analysieren zu können. Niedersachsens Innenminister sagte, 2020 hätten Ermittler dokumentierte sexualisierte Gewalt an Kindern im Umfang von 2,3 Millionen Gigabyte sichergestellt. »Das kann kein Mensch mehr in vernünftiger Zeit auswerten – und schon gar nicht so, dass die Justiz mit den Ergebnissen zufrieden ist«, sagte Pistorius. Künftig solle Software zur Mustererkennung, sogenannte künstliche Intelligenz, die riesigen Datenmengen vorab sichten und klar legales Material aussortieren – Staatsaufträge für Big-Data-Firmen inklusive. Immerhin: Die Ministerin und die Minister sprachen sich in der Pressekonferenz zum Abschluss der IMK klar für eine möglichst rasche Löschung von dokumentierter sexualisierter Gewalt an Kindern aus. Herrmann zufolge müssen Polizei und Justiz jedoch erst noch klären, wer für die Löschung in welchen Fällen überhaupt zuständig ist.

Wegen »immer neuer Wellen des Hasses« im Internet, wie es Faeser formulierte, sei es notwendig, verschärft dagegen vorzugehen. »Wir müssen Hetzer schnell identifizieren und auch zur Verantwortung ziehen können«, forderte sie. Beamte sollen besser ausgebildet werden, damit Hinweise aus der Bevölkerung ernstgenommen werden – wohl eine Anspielung auf die jüngste Aktion des ZDF-Satirikers Jan Böhmermann. Herrmann zufolge erlebe die BRD, dass »destruktive Kräfte im eigenen Land, aber auch ausländische Staaten wie Russland« mit Kampagnen die »demokratische Meinungsbildung« beeinflussen und »Unruhe ins Land zu bringen« versuchen. Die IMK habe sich daher auf einen Aktionsplan gegen »Desinformation« verständigt.

Von Journalisten auf Pläne der EU-Kommission angesprochen, die Kritikern zufolge auf eine massenhafte Chatkontrolle hinauslaufen könnten, sprachen Faeser, Herrmann, Pistorius und Beuth allesamt von zu weit gehenden Vorstellungen. Faeser habe »bisher keinen gehört, der das möchte«. Pistorius sehe »gar keinen Weg«, wie das mit Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sein soll.