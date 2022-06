Biden etwas einsam

Hintergrund: Geschichte einer Ausgrenzung

Beim ersten Amerikagipfel, 1994 in Miami, hatten die USA bereits Kuba ausgeschlossen. Die übrigen 34 Staaten unterstützten Washingtons Projekt einer gesamtamerikanischen Freihandelszone (Free Trade Area of the Americas, FTAA), die in Lateinamerika als »Área de Libre Comercio de las Américas« (ALCA) propagiert wurde. Wie in Miami war der Ausschluss Kubas auch auf den Gipfeltreffen in Santiago de Chile (1998) und Québec (2001) kein kontroverses Thema.

Das änderte sich mit der zunehmenden Kooperation lateinamerikanischer und karibischer Staaten. Der vierte Amerikagipfel im argentinischen Mar del Plata, auf dem US-Präsident George W. Bush im November 2005 den Start der Freihandelszone FTAA/ALCA verkünden wollte, wurde für die USA zum Desaster. Zuvor hatten Fidel Castro (Kuba) und Hugo Chávez (Venezuela) den Plan als Versuch gegeißelt, »die Macht der multinationalen Konzerne und der Eliten zu konsolidieren, die unsere Länder lange Zeit beherrscht haben«. Über 40.000 Menschen protestierten unter der Losung »Nein zu ALCA« gegen das Treffen. Auf einem Gegengipfel im Stadion von Mar del Plata erklärte Chávez ALCA für gescheitert und schlug das bis dahin nur zwischen seinem Land und Kuba bestehende bilaterale Bündnis ALBA als Alternative vor. Damit war die US-Vorherrschaft geschwächt.

Beim fünften Gipfel konnten sich die Teilnehmer 2009 in Port of Spain (Trinidad und Tobago) nicht einmal auf eine Abschlusserklärung einigen. Die Präsidenten Evo Morales (Bolivien), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasilien), Daniel Ortega (Nicaragua) und Chávez forderten US-Präsident Barack Obama statt dessen zur Beendigung der Blockade gegen Kuba und zur Normalisierung der Beziehungen auf. Aus Protest gegen die weitere Ausgrenzung Kubas, das auf Druck der USA im Jahr 2012 auch nicht zum sechsten Amerikagipfel in Cartagena (Kolumbien) eingeladen worden war, sagte Ecuadors Präsident Rafael Correa seine Teilnahme ab. Andere Staats- und Regierungschefs erklärten, dass es keine weiteren Gipfel ohne Kuba geben könne.

Der erneute Versuch Washingtons, die Teilnahme Kubas am siebenten Treffen in Panama zu verhindern, scheiterte am Widerstand der anderen Länder. Zum ersten Mal seit 1994 beteiligten sich im April 2015 alle 35 Staaten des Kontinents am Amerikagipfel in Panama, an dem die Präsidenten Kubas (Raúl Castro) und der USA (Barack Obama) gleichberechtigt teilnahmen.

Unter Donald Trump verhärteten sich die Positionen wieder. US-Vizepräsident Michael Pence, der Trump im April 2018 beim achten Gipfeltreffen in Lima vertrat, scheiterte jedoch mit der Aufforderung, Venezuela »zu isolieren«. Nur 16 der 34 teilnehmenden Länder unterstützten seinen Appell, die dort für Mai angesetzten Wahlen nicht anzuerkennen. (vh)