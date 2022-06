Politischer Stillstand

imago images/snapshot Sexarbeitende demonstrieren in Berlin gegen bestehende rechtliche und gesellschaftliche Diskriminierungen (2.6.2020)

Seit 1975 demonstrieren Sexarbeitende weltweit am Internationalen Hurentag, dem 2. Juni, für ihre Rechte und fordern die Gleichstellung mit anderen Erwerbstätigen. Doch kaum jemand nimmt diesen Aktionstag wahr, was nicht verwundert, wird doch das Thema käuflicher Sex gerne der öffentlichen Aufmerksamkeit entzogen. Dabei nutzen Schätzungen zufolge täglich bis zu eineinhalb Millionen Männer allein in Deutschland die Möglichkeit, sich Sex zu kaufen. Von ihnen sind 70 Prozent verheiratet, gefolgt von Singles und Männern mit Behinderungen. Die Nachfrage nach Menschen – in der Mehrheit Frauen – die Sexarbeit anbieten, ist also groß. Ihre gesellschaftliche Achtung hingegen ist gering, ihre Arbeitsverhältnisse sind oft prekär. Hierbei geht es nicht allein um Zwangsprostitution und Menschenhandel, die nur ein Teil der Wahrheit sind – der Teil, der im Licht der öffentlichen Wahrnehmung steht, der, den jeder sehen soll.

Dabei hätte der Staat durchaus die Möglichkeit, mit strengeren Vorgaben der Zwangsprostitution den Boden zu entziehen, tut das aber nicht. Auch die allgemeinen Bedingungen zum Ausüben der Sexarbeit sind dringend reformbedürftig, damit die Ausübenden in einem abgesicherten Rahmen arbeiten können. Doch auch hier gibt es seit Jahren politischen Stillstand, obwohl alle Unzulänglichkeiten bekannt sind. Im Gegenteil: Es entsteht der Eindruck, dass an solch einer Reform kein Interesse besteht. Eine deutschlandweite Evaluation des seit 2017 geltenden sogenannten Prostitutiertenschutzgesetzes (ProstSchG), das den Sexarbeitenden genau diese Sicherheit bringen sollte, wird bis 2025 anvisiert. In einem Antrag verschiedener Bundestagsabgeordneter aus dem vergangenen Jahr hieß es dazu: Zwangsprostitution und Menschenhandel würden nicht vollumfänglich bekämpft. Betroffene von Straftaten in der Prostitution würden nicht angemessen geschützt. Anreize für legale Anmeldungen würden nicht geschaffen, und der Zugang zum Gesundheits- und Sozialsystem werde nicht vollumfänglich gewährleistet. Und die Selbstbestimmung werde nicht durch praxisnahe Maßnahmen und Beratungsangebote gefördert.

Die jüngste aussagekräftige (unter Coronabedingungen gab es deutlich weniger Registrierungen) Statistik aus dem Jahr 2019 erfasste mit steigender Tendenz 40.400 Prostiuierte und 2.170 Prostitutionsgewerbe mit einer erteilten oder vorläufigen Erlaubnis zum Betrieb. Den größten Anteil haben dabei Bordelle, in denen die Sexarbeitenden als Angestellte beschäftigt sind. Das dem ProstSchG vorangegangene Prostitutionsgesetz aus dem Jahr 2002 schuf zwar rechtliche Rahmenbedingungen für das Gewerbe, aber zum Thema Steuerrecht enthielt es keine genauen Bestimmungen. Das nutzte das Finanzamt Berlin aus, um den Prostituierten des Bordells »Rosalie« in Kreuzberg rückwirkend die Zahlung einer Umsatzsteuer aufzuerlegen. Die Umsatzsteuer sollte nicht mehr allein vom Bordellbetreibenden bezahlt werden, sondern von jeder einzelnen Frau selbst.

Das hätte für ihre Beschäftigung das Aus bedeutet. Die Betroffenen setzten sich jedoch zur Wehr, zogen nach Zustellung des Bescheides 2016 einen Anwalt hinzu und verklagten das Finanzamt. Dieses verlor am 22. Januar 2019 vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg, das Urteil ist seither bundesweit rechtsbindend. Die Richter erklärten damals laut jW vorliegenden Dokumenten: »Wenn der Staat es wünscht, dass es hierzulande keine Prostitution gibt, muss er das mit entsprechenden Gesetzen veranlassen. Aber die Prostitution zu erlauben, um im Gegenzug durch Ungleichbehandlungen die Arbeit der Frauen unmöglich zu machen, das geht nicht!« Die juristischen Vorgaben sind also klar. Nun muss die Politik für rechtssichere und geschützte Arbeitsbedingungen sorgen, anderenfalls wird die Sexarbeit immer weiter in den Untergrund gedrängt, wo Gewalt und Zwangsprostitution Tür und Tor offenstehen.