Nachschlag: Berlin ’98

ARD/© Beta Film Lola im Wettlauf mit der Polizei, ihrem Vater und nicht zuletzt der Zeit. Lauf, bevor Manni was Dummes anstellt!

»Geht von der Straße runter!« möchte man brüllen. Aber wenn Lola rennt, braucht sie Platz. Im Berlin der 90er scheint sich der Straßenverkehr noch in Grenzen gehalten zu haben. Genauso wie der U-Bahnhof Französische Straße sich wohl ums Eck der Oberbaumbrücke befunden haben muss. Wer Berlin kennt, wundert sich beim Schnitt von Friedrichshain nach Mitte. Doch womöglich war es Absicht von Regisseur Tom Tykwer? Um zu zeigen, wieviel Lola wirklich rennt, um ihrem Freund Manni aus der Patsche zu helfen? Ein kurzweiliger (lediglich 75 Minuten) deutscher Filmklassiker mit dämlichen Bullen (zuerst wird die Protagonistin aus Versehen erschossen, dann – vermutlich weil sie weiblich ist – nicht für die Bankräuberin gehalten und beschützerisch vom Tatort entfernt), einem Kotzbrocken als Vater und Ausflügen ins Multiversum. Je nachdem, wie Lola jemanden anrempelt, verändert sich dessen Zukunft. Wie heißt es so schön? A little goes a long way. So wie Lola: weit gerannt und am Ende 100.000 Mark in der Tasche. (ahe)