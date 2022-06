Gestaltungschance DDR

Günther Höhne/Das Neue Berlin Bildgebung Ost: Die Kleinbildkameras »Penti I« von Horst Giese und Jürgen Peters wurden ein Renner

Einem Prinzip folgte die Formgestaltung in der DDR sicherlich nicht: form follows fun. Vielmehr verstand man unter Gestaltung einen »ästhetischen Formierungsprozess«. Dieser diente der »Vorbereitung und Entwicklung von Erzeugnissen bzw. Erzeugnissystemen (…) im Zusammenwirken mit Wissenschaft, Technologie, Konstruktion und anderen Disziplinen.« Der Zweck des Gestaltens war – konträr zum Gros bürgerlicher Gestaltung – gebrauchsorientiert. Es ging um die »Optimierung der Gebrauchswerte« unter gegebenen ökonomischen Bedingungen und angesichts sich ständig wandelnder »kulturell-ästhetischer Erfordernisse«. Diese Definition stammt vom wichtigsten Designpolitiker der DDR: Martin Kelm.

In einem Gesprächsband mit dem einstigen Chefredakteur der Zeitschrift Form und Zweck und Fachjournalisten, Günter Höhne, lässt Kelm sein Leben und Wirken Revue passieren. Dass Kelm nicht nur als politische Führungskraft die Geschicke des Designs lenkte, sondern auch als Formgestalter verantwortlich zeichnete, macht den besonderen Reiz des Bandes aus. Das Arbeiterkind, das nur mit viel Glück nicht als Kanonenfutter im Volkssturm endete, begann nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ausbildung zum Elektriker und kam über Umwege in die Industriegestaltung. Erst ging es an die Schule »Gestaltende Technik – Arbeitsschule für Güte und Form« in Wismar, später an die berühmte Kunsthochschule in Berlin-Weißensee. Hier setzte er sich energisch für die Weiterführung der Fachrichtung Formgestaltung ein, reüssierte mit eigenen Entwürfen wie dem Fernsehstandgerät »Atelier« oder den heute noch im Rostocker Hafen stehenden Portalkränen für den VEB Kranbau Eberswalde. Der Kran fand weltweit Verwendung, denn die elegantere Gestaltung ermöglichte schnellere Fertigungsabläufe.

Sein gestalterisches und politisches Potential wurde erkannt und korrelierte mit der Ende der 50er Jahre ausgerufenen Kulturrevolution. Die Formgestaltung fungierte hierbei als Gelenk zwischen Kultur und Ökonomie. So wurde zur Förderung der erdölverarbeitenden Industrie die Produktion von Konsumgütern aus dem Kunststoff Meladur intensiviert. Damit sollten Versorgungslücken im Bereich der Alltagsgegenstände geschlossen werden. Kelm war mit anderen an der Hochschule für industrielle Formgestaltung an der Burg Giebichenstein in Halle an der Saale damit beauftragt, langlebige Dinge aus Kunststoff zu entwickeln. Mehrere hundert Entwürfe wurden angefertigt, vieles wurde jahrelang produziert und z. B. als Kantinengeschirr in der DDR eingesetzt. Das ineinander zu stapelnde, unzerbrechliche Geschirr erleichtert noch heute jeden Campingausflug.

Seit 1962 war Kelm, der zwischendurch über Produktgestaltung im Sozialismus promovierte, Behördenleiter, zuletzt von 1972 bis 1990 an der Spitze des Amtes für industrielle Formgestaltung (AiF), das für Planung, Leitung und Regelung des Designs in der DDR verantwortlich und beim Ministerrat der DDR angesiedelt war.

Kelm förderte auch die Erinnerung ans Bauhaus in der DDR, was plastisch geschildert wird. Er bündelte nicht nur die Ressourcen, die für die 1976 erfolgte Wiedereröffnung des restaurierten Bauhaus-Gebäudes notwendig waren, sondern besorgte zuvor die nötige politische Rückendeckung bei Erich Honecker. Auf einem Jagdausflug referierte er, unterstützt von Horst Sindermann, über die globale Bedeutung des Bauhauses in künstlerischer und architektonischer Hinsicht. Das Bauhaus sei – gemessen am signifikanten Anteil von Kommunisten an der Schule – auch in die Tradition der Arbeiterbewegung zu integrieren, argumentierte Kelm weiter. »Dann mach doch!« sagte Honecker. Nicht ganz korrekt ist dennoch die Bemerkung, dass die Renaissance des Bauhauses ein »weißer Fleck« der heutigen Beschäftigung mit dem Design in der DDR sei. Die Ausstellung »Versuchsstätte Bauhaus« im Bauhaus-Museum in Dessau geht ausführlich auf die Geschichte des Wissenschaftlich-Kulturellen Zentrums ein, auch verschiedene Publikationen haben das 100jährige Jubiläum 2019 genutzt, die Entwicklungen nachzuzeichnen.

Mit dem Ende der DDR und dem AiF endete jedenfalls Kelms Karriere. Es wurde ein Kübel mit diskreditierenden Vorwürfen über angebliche Bevorteilungen durch die SED über ihn und seine Frau Elli ausgegossen, die Sekretärin von Honecker war. Nach kurzen Beratungstätigkeiten für kleinere Firmen zog er sich in seine mecklenburgische Heimat zurück und engagiert sich hier bis heute in verschiedenen lokalen Initiativen für Umweltschutz und Landschaftspflege. Hier hätte der Band enden können, Kelm zog es aber vor, einen Appell an die Gestalter der Gegenwart zu formulieren. Darin fordert er ein »Weltdesign«, das um die Frage »Was um alles in der Welt brauchen wir?« zentriert ist. Damit knüpft er direkt an die Bestimmung eines gegenüber dem Menschen behutsamen Designs an. Der Mensch kann sich gegenüber der Natur nur rational verhalten, wenn er seine eigene Vergesellschaftung beherrscht. Die kapitalistisch strukturierte Umformung der Natur in eine zusehends lebensfeindliche Form lässt keinen anderen Schluss zu.