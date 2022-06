Liebe tut weh

Leo Claudio De Petris/Pacific Press Agency/imago images »Never been so much in love / And never hurt so bad / At the same time« – Graham Nash

Neue Alben oder Tourneen der Supergruppe Crosby, Stills, Nash & Young sind wohl in nächster Zeit nicht zu erwarten. Dazu sind die Musiker zu zerstritten. Graham Nash, lange Zeit Busenfreund von David Crosby, hat genug von dessen Beschimpfungen, er sei ja nur wegen des Geldes dabei. Crosby hat es sich auch mit Neil Young verscherzt, da er dessen Ehefrau, die Schauspielerin Daryl Hannah, einmal als »Raubtier« bezeichnete. Und sowohl Crosby als auch Nash halten Neil Young für einen ausgemachten Egoisten.

Immerhin gibt es jetzt ein neues, durchaus beachtenswertes Album von Graham Nash. »Live: Songs For Beginners / Wild Tales« heißt es, aufgezeichnet wurde es im September 2019 während einer Tournee mit siebenköpfiger Band durch den Nordosten der USA. Der Titel verrät es Kennern gleich: Es handelt es sich um Nashs erste zwei Soloalben aus den Jahren 1971 und 1973, die er vor fast drei Jahren – mit relativ wenigen Änderungen gegenüber den Originalen – Titel für Titel neu eingespielt hat. Häufig variieren lediglich die Instrumentierung oder Nashs Stimme ein wenig.

Zur Erinnerung: Anfang der 1960er Jahre war Nash prominentes Mitglied der englischen Band The Hollies (»Bus Stop«, »He Ain’t Heavy«). Später wurden sie ihm mit ihrem glatten Pop »zu provinziell«. 1968 traf er im legendären Laurel Canyon in Kalifornien auf David Crosby (The Byrds) und Stephen Stills (Buffalo Springfield). Zusammen schrieben sie großartige Songs, sangen sie auch ganz wunderbar ein. Ab und an gesellte sich Neil Young zu den dreien, was die Band noch besser machte. Ihre Reifeprüfung war Woodstock. In den folgenden Jahrzehnten spielten sie ziemlich phänomenale Alben ein, im Weg herum standen sie sich aber auch nicht zu knapp. Es ging um sehr große Egos, (Drogen-)Exzesse, Rivalitäten (auch um Frauen). 2015 tourten sie ein letztes Mal zusammen.

Auf »Live: Songs For Beginners / Wild Tales« gibt es ein paar traurige Lovesongs, die allesamt um die gescheiterte Verbindung Nashs zur Musikerin Joni Mitchell kreisen. »Never been so much in love / And never hurt so bad / At the same time«, singt er in »Simple Man«. Andere Lieder sind hochpolitisch. »Chicago« etwa oder der »Prison Song«, wo es um brutale Ungerechtigkeiten des US-Justizsystems geht. »Military Madness« schließlich ist ein Antikriegssong. Unfreiwillig aktuell.