Unerkannte Gefahr

Wer sich spitze Hauben aufsetzen und unter dem Banner des berüchtigten Ku-Klux-Klans (KKK) für die »weiße Vorherrschaft« aktiv sein will, muss deswegen noch nicht die Justiz fürchten. Nach Abschluss der drei Jahre andauernden Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart das Verfahren gegen 57 mutmaßliche Mitglieder der »National Socialist Knights of the Ku Klux Klan Deutschland« (NSK KKK) wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung »im Frühjahr 2022 mangels hinreichenden Tatverdachts« eingestellt. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag gegenüber junge Welt.

Den Beschuldigten habe nicht gesichert nachgewiesen werden können, »ihre Interessen unter Einsatz von Gewalt oder durch Begehung von Straftaten durchzusetzen«, erklärte die Sprecherin. Es habe auch nicht für eine Anklage wegen Nachrichten in einer Chatgruppe des neonazistischen KKK-Ablegers gereicht. Es fehlte der Sprecherin zufolge »an einer Verbreitungshandlung an einen unbestimmten Personenkreis«. Allerdings laufen noch Ermittlungen gegen 23 Beschuldigte unter anderem wegen möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz sowie Drogen- und Propagandadelikten, darunter wegen Nachrichten mit volksverhetzenden Inhalten an einen minderjährigen Chatteilnehmer.

»Teile der Gruppierung zeigen zumindest verbale Gewaltbereitschaft, planen sich zu bewaffnen und hegen Gewaltfantasien« hatte dieselbe Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom 16. Januar 2019 festgestellt. Damals erfolgten Razzien gegen 17 Beschuldigte im Alter von 17 bis 59 Jahren. Sie hatten im Verdacht gestanden, die NSK KKK gebildet zu haben. Ihre »rechte Gesinnung, die sich unter anderem in einer Glorifizierung des Nationalsozialismus äußert« habe die Mitglieder geeint.

100 verbotene Gegenstände wurden laut SWR-Bericht vom Donnerstag bei den Razzien gegen die NSK-Gruppe beschlagnahmt, darunter 40 Waffen wie Luftgewehre, Schwerter, Macheten und Schlagstöcke sowie einige Objekte mit Nazisymbolen. Außerdem fand man laut Staatsanwaltschaft Urkunden, Mitglieder- und Beitragslisten, T-Shirts und Symbole des KKK-Ablegers. Durchsucht hatte man ein Dutzend Objekte in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

»Die Einstellung des Verfahrens bedeutet nicht, dass von derartigen Strukturen in Deutschland keine Gefahren ausgehen«, stellte die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) am Donnerstag auf jW-Anfrage klar. Infolge der Razzia hatte sich Renners Fraktion bei der Bundesregierung erkundigt. In der Antwort vom 5. April 2019 heißt es verharmlosend, KKK-Gruppierungen in der BRD würden sich »auf die interne Kontaktpflege und die Durchführung von KKK-spezifischen Riten sowie auf Festigung der eigenen Ideologie« beschränken. »Teile« würden eine »offensive rassistische Agitation« betreiben, »die meisten Mitglieder lehnen Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele ab«, behauptete die Bundesregierung. Jene Einschätzung hält Renner »angesichts der hier vorherrschenden rassistischen Ideologie und aufgefundener Waffen für nicht zutreffend«, wie sie am Donnerstag gegenüber jW erklärte.

Der Ku-Klux-Klan war in den USA ursprünglich wenige Monate nach dem Ende des Bürgerkriegs 1865 von ehemaligen Offizieren der besiegten Südstaaten begründet worden. 1915 und 1950 wurden jeweils Nachfolgeorganisationen des protofaschistischen Kults weißer Rassisten gegründet, der vor allem für Lynchmorde an Schwarzen berüchtigt ist.

Derweil war die Beweislast im Fall eines Neonaziverlags offenbar erdrückender. Am Donnerstag wurden in Sachsen der mutmaßliche Verantwortliche hinter »Der Schelm«, Matthias B., in Untersuchungshaft und ein weiterer Mann, Enrico B., festgenommen. Beiden wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Gemeinsam mit drei weiteren Beschuldigten im Freistaat und in Brandenburg soll B. faschistische und antisemitische Schriften, vor allem Nachdrucke indizierter Werke, vertrieben haben. Die Internetseite des Verlags – wie auch die der NSK KKK – war übrigens noch bis jW-Redaktionsschluss abrufbar.