»Gegeneinander ausgespielt«

Vor dem Hintergrund des Abzugs der ausländischen Truppen aus Mali und einer enger werdenden afrikanisch-russischen Militärpartnerschaft hat die Ethecon-Stiftung exklusiv für junge Welt mit der Menschenrechts- und Friedensaktivistin Aminata Dramane Traoré gesprochen. Die malische Exministerin äußert sich darin zur Lage in ihrer Heimatregion im Kontext der gegenwärtigen globalen Krisen. (jW)

Sie haben schon 2005 mit 18 anderen Wissenschaftlern im Porto Alegre Manifesto die Auflösung aller ausländischen Militärbasen, die nicht durch die Vereinten Nationen mandatiert wurden, gefordert. Jetzt ziehen nach den französischen auch die deutschen Truppen aus Mali ab, das heißt, sie werden »umgruppiert« in den UN-Einsatz Minusma, der sich besonders auf den Niger konzentriert. Glauben Sie, dass diese »Umgruppierung« zu einer Entspannung der politischen Lage in ihrem Heimatland und den Nachbarstaaten führen wird?

Ich glaube nicht, dass die Verlegung der ausländischen Truppen in die Nachbarländer die Gemüter beruhigen wird. Die Bevölkerung ist gegen jede militärische und ausländische Präsenz nach französischem Muster aufgebracht. Frankreich und seine Verbündeten haben neun Jahre lang nicht mit offenen Karten gegenüber den Afrikanern, den afrikanischen Staaten und Armeen gespielt. Die Menschen finden es haarsträubend, dass sie 2013 angeblich gekommen sind, um einem Land zu helfen und der Armee dieses Landes dann verbieten, einzugreifen. So war Kidal (Stadt im Norden Malis, die seit Jahren von der Tuareg-Befreiungsbewegung MNLA kontrolliert wird und als einer der gefährlichsten Orte Westafrikas gilt, jW) lange Zeit für die malische Armee eine verbotene Zone.

Abgesehen von dieser skandalösen Situation mussten die kleinsten Handlungen der nationalen malischen Armee auf malischem Boden von Frankreich genehmigt werden. All dies ist heute allgemein bekannt, jeder weiß es. Und aus all diesen Gründen, all diesen Demütigungen haben die malischen Behörden das Militärabkommen gekündigt. Die Nachbarländer wissen also Bescheid. Und wie es der Zufall will, war es an dem Tag (20. November 2021, jW), an dem die Stiftung Ethecon mir den Blue Planet Award überreichte, dass Jugendliche einen französischen »Barkhane«-Militärkonvoi in Burkina Faso und anschließend in Niger blockierten. Ein Großteil der Bevölkerung dort empfindet diese Art der ausländischen Intervention und die Erwartung, dass sie diese zu akzeptieren habe, obwohl sie sie mehrheitlich ablehnt, als Verachtung gegenüber den Maliern.

Es gibt eine Form der Solidarität zwischen den betroffenen Bevölkerungsgruppen, und außerdem fragen sich die Menschen, ob auf diese Weise nicht die afrikanischen Länder gegeneinander ausgespielt werden. Denn das war von Anfang der Fall. Die Stellungnahmen des nigrischen Präsidenten beispielsweise gegen Mali beweisen, dass es heute einige Führer gibt, die dazu neigen, gemeinsame Sache mit Frankreich zu machen – entgegen dem Willen der Bevölkerung und insbesondere der jungen Menschen, die in den verschiedenen afrikanischen Ländern mehrheitlich auf einer Linie sind. Die Menschen wissen also, dass es ums Teilen und Herrschen geht. Wenn der Abzug der ausländischen Armeen von dem größten Teil der Bevölkerung gewünscht wird, ist es besser, eine andere als die militärische Lösung zu finden.

Wie beurteilen Sie, gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, die stark zunehmende afrikanisch-russische Militärpartnerschaft?

Die jetzige Situation in Mali erklärt sich dadurch, dass die neun Jahre des bewaffneten Kampfes, des Krieges (seit der französischen Intervention 2013, jW), nichts gebracht haben. Mir liegt der Dialog am Herzen, und daher habe ich ihn vorgeschlagen. Man hätte uns nur diese afrikanische Lösung versuchen lassen müssen, da ein Teil der Dschihadistenführer, um die es hier geht, Malier sind, aber Frankreich hat der Deeskalation nie eine Chance gegeben. Wir sehen heute Emmanuel Macron, der dieses Spiel der Deeskalation im Rahmen des Krieges in der Ukraine spielen will. Aber in Mali, wo er die Oberhand über alles hat, hat er nie eine Deeskalation gewollt. Die Ausbreitung des Dschihadismus und die Verschärfung der Situation sind auf die Arroganz und Blindheit Frankreichs zurückzuführen, das Deutschland mit hineingezogen hat. In Mali jedenfalls, da weiß ich, wovon ich spreche.

Ich hätte mir gewünscht, dass man das Übel an der Wurzel packt, das heißt, an den wirtschaftlichen Entwicklungsmodellen der Länder, die unter Massenarbeitslosigkeit und Armut leiden, arbeitet. Die Menschen sind verzweifelt, und dazu kommt noch der Klimawandel. Man kann es nicht oft genug betonen: Wenn es eine Region der Welt gibt, in der der Einsatz von Bodentruppen vermieden werden sollte, dann ist es die Sahelzone. Die Menschen brauchen eine Grundversorgung: Wasser, Nahrung, Frieden. Leider zeigen das Wettrüsten, der Krieg in der Ukraine und das Kräftemessen zwischen Russland und dem Westen, dass es in diesem Krieg in Mali eine verborgene geostrategische Dimension gab, die heute mit dem, was passiert, voll zum Vorschein kommt. Es ist klar: In Afrika ist man im allgemeinen der Ansicht, dass das, was derzeit zwischen Russland und den NATO-Ländern geschieht, ein Kampf der Titanen ist, der sie überfordert.

Niemand hat jemals die Vereinigten Staaten oder Frankreich verurteilt, die für die Zerstörung des Irak, Libyens und für alles, was sonst noch passiert, verantwortlich sind, auch hier in der Sahelzone. Die Herrschenden sind niemandem Rechenschaft schuldig. Diese Politik der »doppelten Standards« beweist, dass es nichts Universelles oder Multilaterales in den gegenwärtigen Beziehungen zwischen den Nationen gibt. Viele Menschen haben verstanden, dass die Ukraine nach dem Zusammenbruch der UdSSR tatsächlich durch die gleiche Entwicklung wie wir gegangen ist – durch die »Rosskur«: wirtschaftliche Sanierung, neoliberale Reformen und so weiter. Wir fangen heute an, das teilweise zu verstehen. Die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, sind schockierend, aber sie sind nicht neu für uns. In unterschiedlichem Ausmaß sind solche Dinge in vielen afrikanischen Ländern passiert, da Frankreich bereits zum 42. Mal in seinen ehemaligen Kolonien militärisch interveniert hat.

Was wäre Ihrer Meinung nach nötig, um die Welt auf einen friedlichen Weg zu bringen?

Diese Frage ist von grundlegender Bedeutung. Sie betrifft die Natur der dol­larisierten, globalisierten Wirtschaft. Wir wissen, wo die Machtzentren sind und wo die Interessen liegen. Solange eine Nation der Ansicht ist, dass eigene Interessen, Werte, Grenzen und Gesellschaft geschützt werden müssen, und solange eine solche Nation meint, diese Vorstellung einer Überlegenheit gebe ihr das Recht, jeden anzugreifen, den sie will, sind wir noch nicht am Ende unseres Weges angelangt. Es gibt heute grundlegende Infragestellungen aller nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Institutionen. Übrigens zeigen die Sanktionen gerade, wie eng alles miteinander verbunden ist. Aber der Zweifel an dem, was gerade passiert und diese Tendenz der Mächtigen dieser Welt, alle Grenzen zu überschreiten, als ob ihre Agenda darin bestünde, die Erde in ein Trümmerfeld zu verwandeln, das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Solange die Bedrohung durch einen Atomkrieg besteht, der niemanden verschonen wird, fordert uns das alle heraus.

Man weiß nicht mehr, was man tun soll. Ich habe an so vielen Demos und Debatten teilgenommen, noch vor ein paar Monaten konnte sich niemand vorstellen, dass es so weit kommen würde. Man wusste nicht einmal, dass ein solch schwerer Konflikt zwischen dem Westen und Russland schwelte, und dass dies den ganzen Planeten in eine solche Stresssituation bringen könnte. Und dabei vor allem die Angst vor den sich ankündigenden Hungersnöten, die hier hart sein werden – als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Es geht doch um den Sinn für das Menschliche, um die Sorge für den anderen, die Sorge um den Planeten. Manche Politiker thematisieren das, aber die Lösung liegt bei den Völkern. Ich glaube, dass es die Völker sind, die von all diesen Herausforderungen geprägt sind, denn auch sie werden heute gegeneinander aufgehetzt.

Die Ukraine kann man als ein geopfertes Land betrachten, genau wie unser Land, das im Wettlauf um den Reichtum des Planeten geopfert wird. Das ist ganz einfach, es geht nur darum: Wer hat die größte Armee, wer ist reicher als der andere? Hoffentlich kommt es wieder zu einer Beruhigung und wir können die Folgen des Geschehenen abwägen und alle Verantwortlichkeiten zuordnen. Ich denke, dass Demilitarisierung absolut notwendig ist. Aber wie soll das gehen, wenn die Rüstung eine Industrie ist? Und nicht irgendeine in den meisten dieser Länder, vor allem nicht in den fünf ständigen Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrates. Wie ist es zu verstehen, dass sie Waffen herstellen, verkaufen und gleichzeitig Frieden stiften? Wie können Kriegstreiber Friedenstreiber sein?