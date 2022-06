Streikfront stabil

Matthias Bein/dpa Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie setzten am Donnerstag ihre Warnstreiks fort – im sachsen-anhaltischen Ilsenburg etwa (Foto).

Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie setzten am Donnerstag ihre Warnstreiks fort – im sachsen-anhaltischen Ilsenburg etwa (Foto). »Die Belegschaften erwarten ein deutliches Plus bei den Entgelten«, erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde 8,2 Prozent. Darüber hinaus sollen die Tarifverträge zur Altersteilzeit, über den Einsatz von Werkverträgen und zur Beschäftigungssicherung für die rund 8.000 Beschäftigten in der ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie verlängert werden. (jW)