KPRF verurteilt Taktik der ukrainischen Armee

U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS Transport von M777-Haubitzen in die Ukraine (21.4.2022)

In einer Erklärung von Gennadi Sjuganow, Vorsitzender des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, vom Mittwoch zu Angriffen der ukrainischen Armee im Donbass heißt es:

Neulich wurde Donezk dem stärksten Beschuss der letzten acht Jahre ausgesetzt. Dutzende Bürger, darunter Frauen und Kinder, wurden wieder getötet und verletzt, und zahlreiche Zerstörungen wurden verursacht. Erneut wurde nicht auf militärische Ziele, sondern auf Schulen, Krankenhäuser und Wohngebäude geschossen. Der absichtliche Beschuss friedlicher Städte ist ein Kriegsverbrechen. Die Verantwortung für diese Greueltaten tragen nicht nur die Streitkräfte der Ukraine, sondern auch die Führung der Ukraine, die solche Verbrechen legitimiert. Das ist zynischer Staatsterrorismus. Der Beschuss der Städte im Donbass erfolgt mit amerikanischen Langstreckenhaubitzen M777. Damit werden die US-Behörden erneut zu Sponsoren des internationalen Banditentums. (…)

Die schändliche Taktik, Zivilisten als »menschliche Schutzschilde« zu benutzen, wird weiterhin angewandt. (…) Selenskij verbietet den Truppenabzug, auch wenn die Einsatzlage dies erfordert. Solche Entscheidungen führen zu einem starken Anstieg der Verluste. Dies geschah in Mariupol, wo das Rückzugsverbot zu sinnlosen Verlusten der Streitkräfte der Ukraine und der nationalen Bataillone führte. Dies geschieht jetzt in Sewerodonezk und Lissitschansk, wo die nachdrücklichen Forderungen des Kommandos der Streitkräfte der Ukraine, Truppen aus dem Kessel abzuziehen, auf Selenskijs schroffe Ablehnung stoßen. Hastig gebildete Einheiten der Territorialverteidigung werden in die Schlacht geworfen. (…)

Wir verurteilen entschieden die Strategie des Westens, den Konflikt in der Ukraine zu verschärfen. Zu ihren Absichten gehört auch die wirtschaftliche Destabilisierung nicht nur Russlands, sondern auch Europas und insbesondere auch die Intensivierung der Konfrontation mit China. (…) Wir rufen die fortschrittlichen Kräfte des gesamten Planeten auf, sich zusammenzuschließen, um die Pläne des US-Imperialismus abzuwehren, der den Konflikt in der Ukraine nutzen will, um seine Dominanz auf unserem Planeten aufrechtzuerhalten und den Neokolonialismus wiederzubeleben.

Anlässlich des Internationalen Kindertages forderte Lars Leopold, niedersächsischer Vorsitzender der Partei Die Linke, entschiedene Schritte zur Überwindung von Kinderarmut:

200.000 Kinder in Niedersachsen leben in Armut, das ist für ein reiches Land wie Deutschland eine Schande! Wir fordern von der Bundesregierung eine Kindergrundsicherung, mit der kein Kind in Armut aufwachsen muss. Unser Modell hat vier Säulen: erstens ein erhöhtes Kindergeld von 328 Euro, das für alle Kinder ausgezahlt wird. Zweitens weitere Zuschläge, deren Höhe alters- und einkommensabhängig sind. Drittens werden die Wohn- und Heizkosten der Kinder in ihrer tatsächlichen Höhe übernommen und nicht mit einem zu niedrigen Pauschalwert abgegolten, sofern es sich um eine angemessene Wohnung handelt. Viertens muss es möglich sein, Sonderbedarfe anzumelden. (…) Wir werden uns im Niedersächsischen Landtag für einen Landesarmutsbericht mit besonderem Blick auf Kinder und Jugendliche einsetzen und schlagen konkrete Schritte vor, um Kinder aus der Armut zu holen, unter anderem kostenfreie Mittagessen in allen Bildungseinrichtungen und kostenlose Hausaufgabenhilfe. (…)