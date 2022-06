Peter Kneffel/dpa Hält am Kreuz fest: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seinem Münchner Amtssitz (24.4.2018)

Ihr neuer Zusammenschluss versteht sich als Lobbyorganisation aller Menschen ohne Konfession. Warum wird die gebraucht in der BRD, die laut Grundgesetz keine Staatskirche hat?

Laut Grundgesetz gibt es keine Staatskirche, aber in der Realität leben wir in der »Kirchenrepublik Deutschland«. Zahlreiche Gesetze beruhen auf christlichen Dogmen, die Sonderrechte der Kirchen sind immens und zusätzlich zur Kirchensteuer fließen jährlich viele Steuermilliarden in den organisierten Glauben. Das Grundgesetz konnte bisher ignoriert werden, weil die Kirchen eine gesellschaftliche Vormachtstellung hatten. Aber diese Zeiten sind vorbei: Schon heute sind 42 Prozent der Menschen in Deutschland konfessionsfrei, und schon bald werden sie die absolute Mehrheit stellen. Als Zentralrat der Konfessionsfreien setzen wir uns für die Rechte und Interessen der größten Gruppe Deutschlands ein, die in sich viel konsistenter ist als die der Religiösen – aber bisher keine Stimme hatte.

Sie haben vor kurzem Ihre Agenda vorgestellt, die Sie als säkulare Ampel bezeichnen. Was sind Ihre wichtigsten Forderungen?

Menschen aller Weltanschauungen sollen hier endlich gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können, wie es das Grundgesetz vorsieht. Dafür muss der Staat sein Arbeitsrecht auch auf kirchliche Träger anwenden. Momentan setzt er 1,5 Millionen Beschäftige der offenen Diskriminierung aus: Kündigung bei Homosexualität, zweiter Heirat oder Kirchenaustritt – dieser deutsche Sonderweg zwingt Menschen zur Konfession, schadet dem Gemeinwohl und wurde vom Europäischen Gerichtshof mehrfach gerügt. Außerdem setzen wir uns für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ein, für einen gemeinsamen Ethikunterricht, für das Recht auf Konfessionsfreiheit in der Migrationsgesellschaft, für das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben, für die Befreiung der Finanzämter vom Einzug der Kirchensteuer und für die schonungslose Aufklärung der sexuellen Gewalt gegen Kinder in den Kirchen – durch den Staat, nicht durch die Täter.

Einige würden Ihnen entgegen, dass zum Beispiel die kirchlichen Wohlfahrtsverbände eine wichtige soziale Funktion erfüllen, die es ohne die Kirchensteuer gar nicht mehr gäbe. Was sagen Sie denen?

Das sind Fake News. Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände werden nicht aus der Kirchensteuer bezahlt, sondern aus öffentlichen Mitteln. Im Namen der Kirchen wird auch Gutes getan, aber bezahlt wird es von uns allen. Viele zahlen die Kirchensteuer im Irrglauben, damit soziale Aufgaben zu finanzieren – unter all den Legenden des Christentums ist die »Caritas-Legende« wohl die hartnäckigste.

Der Bundesrat stimmte vor rund einem Jahr dem Gesetzentwurf der damaligen Bundesregierung zum Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten zu. Dadurch wurde ein Weg eröffnet, ihnen das Tragen eines Kopftuchs oder einer Kippa zu verbieten. Sehen Sie das als säkularen Fortschritt oder Diskriminierung?

Die Neutralität der Kleidung von Beamtinnen und Beamten ist eine säkulare Selbstverständlichkeit. Kruzifixe in Amtsstuben widersprechen diesem Ideal ebenso wie Kopftücher bei Lehrerinnen. Dabei handelt es sich eben nicht um reinen Wandschmuck oder Mode, sondern sie symbolisieren Ideologien, die mindestens teilweise der freiheitlichen demokratischen Grundordnung widersprechen.

Welche Projekte haben Sie sich für die kommenden Jahre vorgenommen?

Unsere »Säkulare Ampel« reicht locker für das laufende »säkulare Jahrzehnt«, in dem Konfessionsfreie erstmals die 50-Prozent-Marke überschreiten werden. Die Kirchen haben zwar viele Mitglieder, aber ihre Positionen finden wenig Unterstützung in der Bevölkerung – bei uns ist es genau andersherum. Wir wissen zwar, dass wir dicke Bretter bohren müssen, aber viele sind schon morsch. Wir gründen gerade einen Freundeskreis der Konfessionsfreiheit und setzen bei unserer Arbeit stark auf die junge Generation, die mit Religion immer weniger anfangen kann – vor allem nicht als politisches Machtinstrument.