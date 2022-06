Personalmangel auf Intensivstationen

Berlin. Auf den Intensivstationen in der BRD fehlen bis zu 50.000 Pflegekräfte. Zu diesem Ergebnis kommen Berechnungen des Gesundheitssystemforschers Michael Simon für eine von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der bundesweite Bedarf wurde anhand von Daten der Krankenhausstatistik, die bis zum Jahr 2020 vorliegen, sowie des Intensivregisters berechnet. »Es besteht dringender Handlungsbedarf«, erklärte Simon am Mittwoch. Unterbesetzung und Arbeitsüberlastung seien »eine Gefahr für die Gesundheit der Patienten und auch für die Gesundheit des Pflegepersonals auf Intensivstationen«. (dpa/jW)