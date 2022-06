Lange Tradition

Sebastian Gollnow/dpa Auch Mehrfachraketenwerfer vom Typ »Mars II« will Kanzler Scholz der Ukraine liefern (Stetten am kalten Markt, 20.8.2018)

Vorab zu erwarten war, dass die Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch zu einem Schautanz um die Frage werden würde, wer am entschlossensten für Aufrüstung und Waffenlieferungen an die Ukraine eintritt. Und so kam es auch. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz griff Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der sich trotz eines beispiellosen Aufrüstungsprogramms und umfangreicher Waffenlieferungen an Kiew einer gut orchestrierten Kampagne mit dem Vorwurf ausgesetzt sieht, er tue »zu wenig«, frontal an und warf ihm ­mangelnde Unterstützung der ­Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffs vor. Noch immer seien die vor Wochen zugesagten schweren Waffen nicht an Kiew geliefert worden. Wenn man sich in der EU umhöre, behauptete Merz, gebe es mittlerweile nur noch Verstimmungen, Enttäuschungen und »richtig Verärgerung« über die Rolle Deutschlands.

Der Konter von Scholz, der sich für seine Verhältnisse ungewöhnlich angriffslustig zeigte, bestand in der Ankündigung neuer Waffenlieferungen: Vier Mehrfachraketenwerfer vom Typ »Mars II« aus Beständen der Bundeswehr sollen möglichst bis Ende Juni in die Ukraine geliefert werden. Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen übernehmen würden, hieß es anschließend aus Regierungskreisen.

Die USA hatten am Dienstag die Lieferung solcher Raketenartilleriesysteme zugesagt. Bedingung dafür war eine Zusage der Ukraine, keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Auch Scholz hob diese Zusage in seiner Haushaltsrede hervor. Das kann nur so verstanden werden, dass zumindest in Berlin und Washington weiter kein Interesse an einer direkten Verwicklung in den Krieg besteht. Allerdings wird nach Kräften weiter dafür gesorgt, dass die Regierung in Kiew ihn so lange wie möglich führen kann.

Bei dem außerdem zugesagten Luftabwehrsystem handelt es sich laut Scholz um das Modell »Iris-T« des Herstellers Diehl. Es sei das modernste System dieser Art, über das Deutschland verfüge, sagte der Kanzler. »Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen«, schwärmte der Sozialdemokrat. Ergänzt wird das »Paket« durch ein Ortungssystem, das Artilleriestellungen aufspüren soll.

Kritik an den Waffenlieferungen kam aus der Partei Die Linke. Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Fraktion, griff insbesondere Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) an. »Das Auswärtige Amt könnte umbenannt werden in ein Aufrüstungs-, Waffenexport- und Sanktionsministerium«, sagte er in der Debatte.

Auch innenpolitisch will Scholz derweil in die Offensive kommen: Um die drastischen Preissteigerungen im Zuge des Kriegs abzufedern, will er Unternehmen und Beschäftigte zu einer »konzertierten Aktion« zusammenrufen. Das sei ein »ungewöhnlicher Schritt«, der aber angesichts der aktuellen Lage dringend geboten sei, sagte Scholz. Es gehe um eine »gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation«.

Scholz stellte das Thema Preissteigerung an den Anfang seiner Rede – er dürfte wissen, dass das weitaus mehr Menschen beschäftigt als das Tempo, in dem die Ukraine mit Waffen beliefert wird. Der SPD-Politiker betonte, dass dieser Abstimmungsprozess »kein Dauerzustand« sein dürfe und dass es in diesem Rahmen keine Lohnverhandlungen geben werde. Es gebe in Deutschland aber eine »lange Tradition, in solchen Lagen eng für das Gemeinwohl zusammenzuarbeiten«. Unternehmerverbände und Gewerkschaften begrüßten anschließend die Initiative des Kanzlers, der sich zu Details nicht weiter äußerte.

Die Linksfraktion kritisierte die Finanzplanung der Bundesregierung grundsätzlich. Der Bundeshaushalt für das Jahr 2022 sei »nicht sozial« und »zutiefst ungerecht«, erklärte Fraktionschefin Amira Mohamed Ali. Sie bekräftigte im Plenum die ablehnende Haltung ihrer Fraktion zum geplanten Bundeswehr-»Sondervermögen« von 100 Milliarden Euro und zu Waffenlieferungen an die Ukraine.

Unterdessen haben Verteidigungs- und Haushaltsausschuss des Bundestages eine für Mittwoch geplante Abstimmung über die Geldspritze fürs Militär verschoben. Die Unionsfraktion hat noch Gesprächsbedarf signalisiert.