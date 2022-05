»Leserinnen- und Lesertreffen der jungen Welt in München«. Donnerstag, 2.6., 19 Uhr., Restaurant Marmaris, Herrmann-Lingg-Str. 112, München

»Schluss mit hire and fire! Das WissZeitVG auf dem Prüfstand«. Hybridkonferenz der GEW. 89 Prozent der wissenschaftlichen Angestellten an Universitäten sind befristet beschäftigt, die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt 22 Monate vor und 28 Monate nach der Promotion. 3.6., 11–15 Uhr. Livestream: kurzelinks.de/GEW-WissZeitVG

»Anerkennen. Aufklären. Verändern«. Nach der Selbstenttarnung des NSU wurden innerhalb von vier Jahren bei Anschlägen in München, Kassel, Halle und Hanau 22 Menschen ermordet. Außerdem bedrohte der »NSU 2.0« Anwälte, Politiker, Künstler und Journalisten. Schluss mit leeren Versprechungen, Verharmlosungen und Entpolitisierungen der Taten. Kein nächstes Opfer! 3.-6.6., Staatstheater Nürnberg und an weiteren Orten in der Stadt. Weitere Informationen: www.nsu-tribunal.de/Nuernberg

»Wanderausstellung ?WHY|BORDERS«. Ausstellungseröffnung. In der durch den Künstler Arash Hampay ins Leben gerufenen Wanderausstellung verleihen geflüchtete Menschen ihrer Sicht auf die europäische Grenzpolitik einen künstlerischen Ausdruck. Sonnabend, 4.6., 18 Uhr, »Bahnwärter Thiel«, Tumblingerstr. 45, München. Veranstalter: AK 49 und Bellevue di Monaco