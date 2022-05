Das jüngste Geburtstagskind

Gefühlt gehörte Ronnie Wood schon immer zu den Rolling Stones, obwohl der Exbassist der Jeff Beck Group und ehemalige Gitarrist der Faces erst seit 1975 dabei ist. Damals gab es die Stones gerade mal 13 Jahre. In diesem Jahr begehen die drei Überlebenden Mick Jagger, Keith Richards und Wood das 60. Bandjubiläum mit einer umfangreichen Europatournee. Am Mittwoch (1.6.) – dem Tag des Tourauftakts in Madrid – feiert Wood seinen 75. Geburtstag. »Ich fühle mich, als wäre ich 29 Jahre alt«, sagte er dem spanischen Esquire. Wood ist der jüngste in der legendären Rockband, die nach dem Tod von Schlagzeuger Charlie Watts auf ein Trio geschrumpft ist. (dpa/jW)