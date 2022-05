Eine Art Überleben

Rapid Eye Movies Schließlich gilt es, Haltung zu bewahren: Kanji Tsuda als Hiroo Onoda

Nach den Maßstäben des japanischen Militärs ist Leutnant Onoda ein schlechter Soldat. Der Pilot leidet unter Höhenangst. Nicht einmal einen Kamikazeflug, mit dem er sich und den Gegner vernichten soll, bekommt er auf die Reihe. Doch lassen ihn in der Endphase des Pazifikkriegs gerade seine Mängel geeignet erscheinen für eine Sonderaufgabe. Gesucht werden Männer, die überleben wollen. In einem Spezialkurs bereitet man Offiziere darauf vor, eigenständig mit kleinen Trupps einen Guerillakrieg zu führen. Einsatzorte sind Inseln, die an die vorrückenden US-Truppen verlorengehen werden. Dort sollen sie für Unruhe sorgen, bis – woran niemand zweifelt – die kaiserlich-japanische Armee siegreich zurückkehrt.

Der historisch reale Onoda war einer der beharrlichsten dieser Kämpfer. Alle Nachrichten, dass Japan kapituliert habe, hielt er für Feindpropaganda. Sein Zweiter Weltkrieg auf dem philippinischen Lubang dauerte bis 1974. Dann endlich brachte man seinen greisen ehemaligen Vorgesetzten auf die Insel, der ihn zeremoniell von seinen Pflichten entband.

Arthur Harari orientiert sich in seinem Film – mit ein paar Abweichungen – an Onodas Geschichte. Man sieht, wie kurz nach seiner Ankunft auf der Insel die US-Armee die japanischen Besatzer überrennt und Onodas kleiner Trupp sich auflöst. Es bleiben ihm drei Mann, von denen einer sich nach ein paar Jahren ergibt. Die beiden anderen werden getötet.

Friedlich geht es nicht zu. Ab und zu brennen Onoda und seine Leute ein Feld ab, um zu zeigen, dass sie noch da sind – die Herren der Insel. Auch müssen sie stehlen, um zu überleben, vom Schlachtvieh bis zu Feuerzeugen und Batterien. Der Film deutet die Blutspur, die die Japaner mit ihrem verlängerten Krieg hinterließen, ziemlich milde an.

Was Harari zeigt, das zeigt er sehr gut. Kampf ist für Guerillasoldaten die Ausnahme, vor allem sind sie mit dem Überleben beschäftigt. Fast körperlich spürbar wird die Umgebung. Die Landschaft spielt eine so wichtige Rolle wie die Jahreszeiten, von wochenlangen schweren Regenfällen bis zum plötzlichen Durchbruch von Sonnenlicht. Die Soldaten verbinden sich mit der Erde, auf der sie kämpfen, sogar wenn es nicht ihre ist. Eine Voraussetzung dafür, nicht geschlagen zu werden.

Die vier Männer sind aufeinander angewiesen, dann sind es drei, 15 Jahre lang nur noch zwei, zuletzt einer. Wie lebt es sich in dieser Enge? Schließlich gilt es, Haltung zu bewahren, weil sonst alles verloren wäre. Auch sind diese Leute nicht dazu erzogen, über Gefühle zu reden. Ihre Beziehung bemisst sich strikt an der militärischen Hierarchie. Wie ihnen das Zusammenleben gelingt (manchmal nicht ganz so gut), welche Verhältnisse von Abstoßung und Zuneigung bis hin zur angedeuteter Zärtlichkeit entstehen, vermitteln die durchweg beeindruckenden Schauspieler. Dafür braucht der Film seine Zeit – mit immerhin 173 Minuten Dauer ist er nicht zu lang.

Und es wird nachvollziehbar, weshalb die Soldaten die Nachrichten von der japanischen Kapitulation für gefälscht hielten. Von ihrer falschen Voraussetzung aus waren ihre Argumente stimmig. Und waren nicht tatsächlich immer mehr US-Bomber am Himmel zu sehen? Die flogen freilich nach Vietnam.

Der Film endet mit Onodas letztem Blick auf den Dschungel, in dem er drei Jahrzehnte gelebt hat. So fehlt die zweite Hälfte seiner Geschichte, die mindestens so interessant ist wie die erste. Wie kommt ein Mann in einer Gesellschaft zurecht, die sich in fast dreißig Jahren Frieden völlig verändert hat? Der reale Onoda wurde gefeiert, war als Buchautor erfolgreich, zog sich aber nach gut einem Jahr, vom Trubel angeekelt nach Brasilien zurück, wo sein Bruder lebte.

Im vorigen Jahr hat Werner Herzog, ein Mann mit Interesse an extremen Charakteren, ein Buch über Onoda veröffentlicht. In »Das Dämmern der Welt« kommt die Zeit nach 1974 immerhin vor, wenn auch nur knapp gefasst. Höhepunkt ist Herzogs Erinnerung daran, wie er zusammen mit dem greisen Onoda den Yasukuni-Schrein, das Heiligtum der japanischen Rechten, besuchte und die dort aufbewahrte, in dreißig Dschungeljahren immer wieder geflickte Uniform des Veteranen betasten durfte. Immer wieder kommt er auf Onodas Schwert zu sprechen, das Zeichen traditioneller Kriegerehre. Der pragmatische Befehl, mit egal welchen Mitteln zu überleben, war ihm wohl zu trivial.