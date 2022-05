Schuss ins Knie

Laszlo Balogh/REUTERS An einer Erdölpipeline in Ungarn

Der gesichtswahrende faule Kompromiss ist da: Die EU hat sich nach wochenlangem Gezerre auf ein Erdölembargo gegen Russland geeinigt. Alles andere wäre eine verheerende Pleite gewesen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Embargo zu Monatsbeginn so selbstgewiss angekündigt, dass ein Verzicht auf die Maßnahme nicht mehr in Frage kam. Was die Staats- und Regierungschefs der EU nun beschlossen haben, ist allerdings lediglich ein Teilembargo: Auf dem Weg über Pipelines darf russisches Öl weiter importiert werden; damit ist die Versorgung insbesondere Ungarns, aber auch der Slowakei und Tschechiens weiterhin gesichert. Viele Details sind noch unklar, so etwa die Frage, wie lange der Bezug russischen Pipelineöls erlaubt sein wird. Der Streit ist noch nicht zu Ende.

Und während von der Leyen offiziell triumphiert und erklärt, die Erdölimporte aus Russland würden bis Jahresende um 90 Prozent sinken – zum Nachteil des Moskauer Staatshaushalts –, hat längst die Debatte über allerlei Folgen des Teilembargos begonnen. Gegen den Kompromiss hatten sich bis zuletzt mehrere EU-Mitgliedstaaten gewehrt: Dank des billigeren Pipelineöls erhielten beispielsweise ungarische Unternehmen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, hieß es. Das dürfe man nicht zulassen. Genau dieser Fall scheint nun einzutreten, und ob es gelingt, die zu erwartenden Reibereien in Osteuropa zu dämpfen, wird man sehen.

Hinzu kommt, dass das Embargo, auch wenn es nur ein partielles ist, den Erdölpreis weiter in die Höhe treibt. Gestern schnellte er rasant nach oben. Die Nordseesorte Brent setzte sich weit jenseits der Schwelle von 120 US-Dollar fest. Das Embargo verschärft die Lage auf dem Erdölmarkt, die ohnehin angespannt ist: In China wird mit der Lockerung der Lockdowns ein Konsumanstieg erwartet; in den USA weiten die Fracker ihre Ölförderung nicht wie gewünscht aus, weil sie fürchten, dass sich das finanziell nicht rechnet; der US-Versuch, den Ölpreis durch die Freigabe eines erklecklichen Teils der strategischen Ölreserve zu dämpfen, hat zu keinem echten Erfolg geführt. Manche Ökonomen warnen längst, ein dauerhaft astronomischer Ölpreis werde im Westen die Inflation steigern und das Wachstum endgültig abwürgen. Damit erwiese sich das EU-Teilembargo auch als kräftiger Schuss ins eigene Knie.

Dies um so mehr, als der im Westen erhoffte Kollaps der russischen Wirtschaft immer noch nicht erreicht ist. Zwar wird Russland kaum die gesamte Exportmenge, die bislang in die EU ging, an andere Länder – Indien, China etwa – verkaufen können. Der Rekordpreis garantiert aber dennoch satte Einnahmen. Der Ölkonzern Rosneft hat gerade erst angekündigt, für das Jahr 2021 Rekorddividenden zahlen zu wollen. Wirtschaftskriege sind eben nicht, wie ein gewisser Donald Trump einst behauptete, leicht zu gewinnen; mehr noch, man kann sie auch verlieren. Die EU spielt mit ihrem Wirtschaftskrieg gegen Russland va banque.