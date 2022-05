Shanghai: Erste Lockdownlockerungen

Shanghai. Shanghai kehrt ab diesem Mittwoch in der gesamten Stadt vollständig zur normalen Produktions- und Lebensordnung zurück. Das kündigte Vizebürgermeisterin Zong Ming auf einer Pressekonferenz an. Einige Einschränkungen in Verkehr und auch bei Öffnungszeiten von Geschäften bleiben bestehen. So seien beispielsweise Apotheken und Lebensmittelläden noch nicht ganztägig geöffnet, in den Schulen erfolgt die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts schrittweise. Die Stadt befinde sich noch immer in einer »kritischen Phase« und benötige daher die Unterstützung der Bürger, so Zong. (Xinhua/jW)