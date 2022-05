Hessen: Rhein neuer Ministerpräsident

Wiesbaden. Der CDU-Politiker Boris Rhein ist neuer hessischer Ministerpräsident. Der 50jährige wurde am Dienstag im Landtag in Wiesbaden zum Nachfolger von Volker Bouffier (CDU) gewählt. Rhein erhielt im ersten Wahlgang in geheimer Abstimmung mehr Stimmen als der Zahl der Abgeordneten der Regierungsfraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen entspricht. Rhein war vor seiner Wahl zum neuen Regierungschef Präsident des Hessischen Landtags. Nach fast zwölf Jahren an der Spitze der Landesregierung gab der 70 Jahre alte Bouffier sein Amt am Dienstag ab. In Hessen findet im Herbst kommenden Jahres die Landtagswahl statt. (dpa/jW)