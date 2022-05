Dänen stimmen über EU-Kriegspolitik ab

Kopenhagen. An diesem Mittwoch stimmen die Dänen über die Teilnahme an der EU-Aufrüstung ab. Aufgrund einer Sonderregelung kann sich das Land bislang zwar an zivilen, nicht aber an militärischen Einsätzen der EU beteiligen und nimmt nicht an der gemeinsamen Entwicklung von Waffensystemen teil. Das Land ist zum Beispiel nicht bei dem EU-Aufrüstungsprogramm Pesco dabei. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen will den Angriff Russlands auf die Ukraine nutzen, um dies zu ändern. »Wenn die Welt sich verändert, und wie diesmal in etwas, das schlechter und unsicherer ist, darf Dänemark nicht stehenbleiben«, sagte sie kurz vor der Abstimmung im Parlament. Ob die Dänen sich für eine weitere Militarisierung des Landes entscheiden würden, blieb bis zuletzt unklar. (dpa/jW)