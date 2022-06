Leben retten statt Aufrüstung

Christophe Gateau/dpa Von 100 Milliarden Euro könnte man 200.000 Pflegekräfte mit einem Lohn von 4.000 Euro pro Monat über zehn Jahre lang anstellen

Während sich die Bundesregierung am Sonntag mit der CDU über die geplante Finanzspritze für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro einigte, zogen knapp 400 Menschen vor die Parteizentrale des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD), um gegen Aufrüstung zu demonstrieren. Zu der Demonstration mobilisierten auch Beschäftigte der Krankenhäuser und Universitäten.

»Wir brauchen keine Waffen oder eine Aufrüstung, um andere Menschen im Ausland zu töten«, verkündete der Krankenpfleger in Ausbildung Zaza in seiner Rede, »sondern mehr Pflegekräfte, um Leben zu retten!« Bereits am 1. März verabschiedete die Verdi-Mitgliederversammlung der Berliner Kliniken eine Resolution für mehr Geld für die Pflege statt für Aufrüstung: »Von den 100 Milliarden Euro könnte man auch 200.000 Pflegekräfte mit einem Lohn von 4.000 Euro über zehn Jahre lang anstellen und die Pflegekrise deutlich abmildern.« Zaza engagiert sich bei Young-Care, einer Gruppe von Auszubildenden, die sich während der Streiks der »Berliner Krankenhausbewegung« gegründet hat. Gegen ihre Forderung nach mehr Personal bekämen sie immer wieder zu hören, dass es nicht genug Geld gäbe. »Dass jetzt 100 Milliarden auf Abruf freigegeben werden, zeigt, dass die Gelder da sind. Nur halt nicht um das Gesundheitssystem zu retten, sondern die Bundeswehr aufzurüsten«, kritisiert Zaza gegenüber jW. Für ihn ist klar, dass die Bundesregierung sich in den kommenden Jahren die Ausgaben für Rüstung durch Einsparungen in der öffentlichen Daseinsvorsorge zurückholen möchte. »Wir können uns nicht vorstellen«, kritisierte Zaza in seiner Rede, »wie nur noch ein Cent gekürzt werden kann, ohne dass das System komplett kollabiert.«

Schon jetzt werden in Berlin Mittel für Bildung drastisch gekürzt, um die öffentlichen Ausgaben zu senken. An der Freien Universität hätte sich die Situation während der Pandemie dramatisch verschlechtert, erzählt ein Mitglied der Verdi-Betriebsgruppe, die ebenfalls zu der Demonstration mobilisiert hatte, im Gespräch mit jW.