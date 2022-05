Nachschlag: Der normale Sonntagshorror

Radio Bremen/Claudia Konerding Auf geht’s mit Stieleis und Pistole (Aljoscha Stadelmann, Jasna Fritzi Bauer)

Geht der Fernseher bald kaputt? Der Bildschirm wird immer dunkler, man erkennt kaum noch jemanden. Erst mal durchzappen: nein, doch nicht kaputt. Da verliert man natürlich den Handlungsfaden. Aber schön, den tollen Schauspielerinnen, die zu Castorfs Zeiten in der »Volksbühne« präsent waren, hier als Kommissarinnen wiederzubegegnen. Und es wird skurril im schaurigen Plattenbau: Blut, Axt, abgetrennte Finger, violetthaarige Wesen mit gruseliger Puppensammlung, fetter Nachbar im eisbekleckerten Feinripp, Falltüren, die sich nicht öffnen lassen (weil die Kommissarin draufsteht), unheilvoll dräuende Musik … Frau Moormann kann endlich ihr Kindheitstrauma bewältigen, auch wenn es dazu erst einer in die Hand des (leider unschuldigen) Nachbarn gerammten Gabel bedarf, und dann muss sie noch den Bösen im finsteren Verlies eigenhändig erschießen. Und Ulrike Krumbiegel in der Rolle der Frau des »Monsters« kann endlich erleichtert aufatmen, und wir mit ihr. (iho)