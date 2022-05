Das Geisterhaus

Hans Lucas/imago images Babas Sehnsuchtsort: Istanbul in Sicht

Als die Sonne an einem Sommertag im Jahr 1999 wie eine gigantische Apfelsine zwischen den Dächern Istanbuls untergeht, steht Hüseyin überwältigt auf seinem neuen Balkon. Gut möglich, dass dies der beste Tag in seinem Leben ist. Mit 59 Jahren hat Hüseyin es endlich geschafft, der schweißtreibenden Metallfabrikarbeit in Deutschland den Rücken zu kehren. Er ist unendlich gespannt, wie seine Frau Emine und seine Kinder Sevda, Hakan, Peri und Ümit auf die großzügige neue Wohnung reagieren werden, die er so liebevoll für sie eingerichtet hat, an seinem Sehnsuchtsort im Herzen der Türkei. Doch mehr als diese leuchtende Vignette des Glücks ist dem Familienvater in »Dschinns«, dem zweiten Roman der 1986 in Karlsruhe geborenen Autorin Fatma Aydemir, nicht beschieden. Kaum hat Hüseyin ein paar überreife Aprikosen verdrückt, setzt plötzlich ein scharfes Stechen im linken Arm ein. Es kommt, was kommen muss: Der stolze Familienvater fällt zu Boden. Er stirbt mit dem Glaubensbekenntnis für Allah auf den Lippen.

Seine deutsch-türkische Familie aus einer »biederen Kleinstadt am Rhein«, der gemäß den muslimischen Vorschriften nur wenig Zeit bleibt, das Familienoberhaupt zu beerdigen, reist nun Hals über Kopf aus Deutschland an. In der für alle noch fremden Istanbuler Wohnung wird sich die familiäre Trauerzeit mit all ihren Konflikten und Reminiszenzen wie in einem Hochdruckkessel entfalten. Hakan rast mit 220 Sachen Richtung Süden. Er, der ein wenig an den schrillen, von Elyas M’Barek verkörperten Macho Cem in der Serie »Türkisch für Anfänger« erinnert, hat absolut keine Lust darauf, seinen Vater als abgehalfterten Leichnam zu sehen. Am liebsten hätte er die Trauerfeier längst abgehakt, um sich in Antalya die Sonne auf den Bauch brennen zu lassen. Sevda, die Älteste, reagiert weniger abgebrüht. In ihrem Kopf mischen sich Koransuren mit Schuldgefühlen. Noch immer hadert sie damit, dass ihre Eltern ihr einst die Unterstützung verweigerten, als sie sich dazu durchrang, ihren Ehemann Ihsan vor die Tür zu setzen. Nun graut ihr davor, ihre Mutter Emine wiederzusehen.

Eine Art Anti-Ich

Auch die Studentin Peri, die für Judith Butler und Kurt Cobain schwärmt, hegt ihrem Vater gegenüber zwiespältige Gefühle: »Wie heuchlerisch ist es bitte schön, jemanden zu vermissen, an den man seit Jahren keinen Gedanken mehr verschwendet hat?« Bestenfalls sieht sie ihn als einen »Spiegel«, der einem zeigt, »wie es nicht sein soll«, als »eine Art Anti-Ich«. Ümit, das pubertierende Nesthäkchen, fühlt sich angesichts der kreischend trauernden Frauen in Omaschuhen gar an Zombies erinnert und sorgt sich angesichts ausbleibender Tränen, er könne ein »kranker Typ« sein. Emines Trauer hingegen ist intensiv, sie »bestand nur noch aus zerfallenen Gliedern, die auf dem Sofa herumlagen wie Gulasch, unmöglich, sie jemals wieder sinnvoll zusammenzusetzen«. Mit ihrem Mann teilte sie die Herkunft aus einer kurdisch geprägten Region in der Nähe Armeniens. Doch auch ihr Fazit fällt bitter aus: »Hüseyin hatte dir erst deine Muttersprache genommen und dich dann in ein Land gebracht, in dem du gar keine Sprache mehr hattest. Es fühlte sich an, als habe er dich verraten.« Die Vision des Mannes auf dem Balkon, der mit seinen Kindern nie Kurdisch sprach, um ihnen Probleme zu ersparen, und davon träumte, seine Familie mit einer neuen Wohnung fern von Deutschland zu beglücken, scheint gründlich fehlgeschlagen zu sein. Nur in einem sind sich die Hinterbliebenen einig: dass sie die Istanbuler Immobilie von Baba hassen.

Böse und gute Geister

Doch obwohl Ümit die Wohnung als »Museum der Träume von Hüseyin Yilmaz« abtut, hat die Autorin dafür gesorgt, dass sich gerade an diesem Ort unterschiedliche Perspektiven auf lebendige Weise überkreuzen, verflechten und kristallisieren. Im Rahmen von sechs schonungslosen inneren Monologen, die jeweils einem Familienmitglied zugeordnet sind, tauchen die Leser tief in die Erinnerungen der Familie Yilmaz ein. Dabei lassen popkulturelle Einblendungen von Run DMC über Joy Denalane bis Bülent Ersoy, der türkischen Transikone, den Sound der 90er Jahre wiedererstehen. Facettenreich werden deutsch-türkische Erfahrungen der Ausgrenzung, aber auch des Aufstiegs entfaltet, eingerahmt von der ständigen Angst, nach Attentaten wie in Solingen und Mölln vielleicht selbst extrem rechter Gewalt zum Opfer zu fallen. Sevda durchlebt dieses Dilemma buchstäblich, denn eines Tages geht ihre Wohnung in Flammen auf. Da es keine Opfer gibt, verzichtet die Polizei darauf, eine Brandstiftung in Erwägung zu ziehen. Für Sevda ist jedoch klar, dass sie in Zukunft Häuser meiden wird, an denen viele türkische Namen an den Klingelschildern stehen.

Aydemir, deren Roman derzeit zahlreiche junge Menschen auf Lesungen lockt, verwebt ihren Text jedoch nicht nur mit Fragestellungen der 90er, sondern auch mit aktuellen Positionen der LGBTQ+-Debatte. So stellt sich der geheimnisvolle Ciwan, der Peri in einer Campuskneipe von Öcalan und prokurdischen Demonstrationen berichtet, als Transmann mit abenteuerlicher Vergangenheit heraus. Mitunter entsteht der Eindruck, dass identitätspolitische Fragen und besonders heiße gesellschaftliche Fragen die Plausibilität der Charaktere zu überwuchern drohen. Doch wenn Aydemir mit großer Eindringlichkeit Menschen wie Peri beschreibt, die darüber nachgrübelt, ob sie eigentlich Deutsche, Türkin oder Kurdin ist, hat man diese Einwände schnell vergessen. Während sich die Kommilitoninnen und Kommilitonen ohne Migrationshintergrund als Teil einer Jugendbewegung fühlen dürfen, empfindet sie sich »als Teil von gar nichts«. »Assimilation, dachte Peri, hatte eben keine Geschichte. Sie war das Gegenteil von Geschichte. Sie war ihr Ende, ihre Ausrottung. Sie war die Leere im Herzen, wann immer jemand von Heimat sprach.« Aydemir hat eine unglückliche deutsch-türkische Familie beschrieben, die in ein neues Haus voller Risse eingezogen ist, in dem die mythologischen Dschinns wie böse und gute Geister aus- und eingehen. Von Tolstoi weiß man, dass nicht die Geschichten der glücklichen, sondern die der unglücklichen Familien die einzigartigen sind.