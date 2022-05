Giffey kriegt auf den Deckel

Paul Zinken/dpa Tut ihr Bestmögliches, damit Konzerne nicht enteignet werden: Die SPD-Politikerin Franziska Giffey (28.3.2022)

Eine sozialdemokratische Idee und ihre Gegner – so könnte der Titel der derzeit laufenden Debatte über einen Vorschlag von Berlins Regierender Bürgermeisterin zur Mietenregulierung lauten. Am Wochenende hatte Franziska Giffey (SPD) im Tagesspiegel für die Einführung einer Belastungsgrenze für Mieter geworben. Ihr gehe es darum, »dass niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für die Miete zahlen muss«. Der Tagesspiegel wähnte Giffey sogleich im »Kampf gegen Wohnungsnot und Mietenanstieg« – wenngleich die Rolle der Sozialdemokratin beim Verschleppen der Umsetzung des Enteignungsvolksentscheids vom September letzten Jahres vermuten lässt, dass sie eher für die Interessen der Immobilienlobby in die Bresche springt.

Springers Welt versammelte am Montag kritische Stimmen zu ­Giffeys Idee eines »Mietendeckel light«. Der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup, verwies auf die Herausforderung, eine 30-Prozent-Grenze »rechtlich überprüfbar« zu machen. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, sprach von »bürokratischem Irrsinn« und forderte, statt dessen den Wohnungsmarkt »halbwegs gesittet« zu gestalten. Der Sprecher für Wohnungspolitik der Unionsfraktion im Bundestag, Jan-Marco Luczak (CDU), sorgte sich vor einem »vollständig durchregulierten und behördlich überwachten Mietmarkt«. Und Daniel Föst, Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der FDP-Bundestagsfraktion, fragte: »Jedes Mal, wenn das Gehalt steigt, steigt dann auch die Miete? Wenn man einen besseren Job hat, meldet man das bei der Mietpreisprüfstelle?«

Giffey zufolge soll besagte »öffentliche Mietpreisprüfstelle« die Höhe einer möglichen Überschreitung feststellen und die Betroffenen dabei unterstützen, dagegen vorzugehen. Dieser Ansatz, der die soziale Frage Wohnungsnot mit individualisierenden Maßnahmen beantworten will, sei besser als die der Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke, die die Sozialdemokratin als »zu pauschal« abqualifizierte. Worum es ihr geht, führte sie im Tagesspiegel-Interview aus: um »einen guten Kompromiss zu finden« zwischen den Interessen der Mieter und denen der Unternehmen. In den letzten Jahren habe es »nur ein böses Gegeneinander« gegeben. Giffey setzt alles auf das »Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen«, deren Mitglieder am 20. Juni eine finale Vereinbarung unterzeichnen sollen. Hier gehe es um Kooperation statt Konfrontation – das »Gegenteil von dem, was Enteignung bedeutet«, fügte sie mit Blick auf die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« hinzu.

Deren Sprecherin Costanze Kehler konnte Giffeys Vorschlag am Montag gegenüber jW wenig abgewinnen. »Jede neue unverbindliche Selbstverpflichtung«, die man seitens des Bündnisses höre, sei »das Papier nicht wert, auf der sie steht«. Künftige Mieterhöhungen sollten nur »wenn möglich« nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens übersteigen, so Kehler. Zudem bestehe die Gefahr, dass Vermieter »nur noch an die Personen vermieten, die das höchste Einkommen nachweisen können«. Kehlers Fazit: »Damit kämen wir Franziska Giffeys Traum einer Stadt der Reichen einen deutlichen Schritt näher.«

Ähnlich argumentierte am Montag auf jW-Nachfrage auch Caren Lay, mietenpolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion. Um zu verhindern, dass Menschen mit geringen Einkommen keine Wohnung mehr finden, brauche es einen »bundesweiten Mietendeckel, der nicht individuell gilt«, sondern dessen Höhe sich daran orientiere, wie die Preise in der jeweiligen Stadt sind. Das sei insbesondere vor dem Hintergrund geboten, dass schon jetzt rund die Hälfte aller Mieter mehr als 30 Prozent ihres Gehalts für die Miete ausgeben, so Lay – »nicht wenige sogar mehr als 50 Prozent«. Mit Blick auf den Enteignungsvolksentscheid nannte sie den Vorstoß Giffeys einen »verzweifelten Versuch, mit einer anderen Forderung davon abzulenken, dass sie die positive Entscheidung von fast 60 Prozent der Berlinerinnen und Berliner für die Vergesellschaftung nicht umsetzen will«.