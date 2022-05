Linkskandidat muss in Stichwahl

Santiago Arcos/REUTERS Petro (M.) und seine Vizekandidatin Márquez (2. v. r.) am Sonntag abend in Bogotá

Der Kandidat des Linksbündnisses »Historischer Pakt«, Gustavo Petro, hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Kolumbien klar für sich entschieden. Nach vorläufiger Auszählung fast aller Wahllokale holte er am Sonntag (Ortszeit) 40,3 Prozent der Stimmen. Das entspricht rund 8,3 Millionen Wählerinnen und Wählern. Vor allem im Norden, Westen und Süden des südamerikanischen Landes holten Petro und seine Vizekandidatin Francia Márquez teils deutlich über 50 Prozent der Stimmen.

Für die angestrebte absolute Mehrheit reichte es wie von Umfragen vorhergesagt nicht, am 19. Juni kommt es somit zur Stichwahl. Überraschend ist allerdings der Einzug von Rodolfo Hernández in die zweite Runde. Der parteilose Immobilienmillionär, der im Wahlkampf auf das Image des »Antikorruptionskämpfers« gesetzt hatte, kam am Sonntag auf 28,1 Prozent und ließ den eigentlichen Kandidaten der Rechten, Federico Gutiérrez, hinter sich, der 23,7 Prozent der Stimmen erhielt. Abgeschlagen auf dem vierten Platz landete der »Zentrumskandidat« Sergio Fajardo mit vier Prozent.

Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses erklärte Petro: »Heute geht es um den Wandel.« Eine »Ära« sei zu Ende gegangen. »Jetzt geht es darum, die Zukunft zu gestalten.« Ein Sieg Petros in der Stichwahl hätte große Bedeutung, wurde Kolumbien doch noch nie von der Linken regiert. Der Sozialdemokrat hatte in seinem Wahlkampf vor allem die riesige soziale Ungerechtigkeit sowie die politische Gewalt im Land angeprangert. Gleichzeitig versicherte er den konservativen und Unternehmerkreisen, dass sein Regierungsprogramm keineswegs radikal sein werde.

Ein Sieg Petros in der Stichwahl ist jedoch keineswegs ausgemacht. Nach Bekanntwerden der Ergebnisse versicherte Gutiérrez seine Unterstützung für Hernández in der zweiten Runde, da Petro »eine Gefahr für das Land« darstelle. Auch andere prominente Politiker aus dem Umfeld des ultrarechten Expräsidenten Álvaro Uribe machten deutlich, dass sie den ehemaligen Bürgermeister von Bucaramanga unterstützen werden.