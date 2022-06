Logik der Wirklichkeit

imago/United Archives Von Marx und Engels mit Abscheu aber auch Faszination betrachtet: Auf und Ab der Börsenkurse (Wall Street, 1929)

In der Einleitung nennt Konrad Lotter sein Buch eine »etwas andere Einführung in die marxistische Theorie«. Das »etwas andere« besteht darin dass die Darstellung nicht der Logik der Marxschen Theorie, sondern der Logik der gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihren gegenwärtigen Konflikten folgt. Aus dem Blickwinkel von Marx wird so die Polarisierung der Gesellschaft durch die wachsenden Gegensätze des Einkommens und des Eigentums behandelt; die allenthalben propagierte Nachhaltigkeit, die doch fortwährend durch das Diktat des ökonomischen Wachstums unterlaufen wird; den verbreiteten Missbrauch der Meinungs- und Pressefreiheit, die zum Freibrief zur Verbreitung manipulativer Falschmeldungen verkommen ist, oder die Übermacht der Finanzmärkte, die das soziale Leben zunehmend dem Sog des Marktgeschehens und dem Wechsel der Konjunkturen ausliefern. In zwölf Kapiteln zur Ökonomie und Philosophie, zur Geschichtstheorie, zur Utopie oder zur Ideologie bietet das Buch so in der Tat grundlegende (wenn auch bei weitem nicht erschöpfende) Beiträge zur »Anatomie der Gegenwart«.

Ganz im Sinne der Dialektik ist auch, dass die so behandelten Begriffe aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen Gegenbegriffe erläutert werden. So etwa wird die ökonomische Bedeutung der Zeit und der Beschleunigung aus der Perspektive der Entschleunigung oder besser: dem selbstbestimmten Umgang der Menschen mit der eigenen Lebenszeit dargestellt. Das Selbstverständnis der Marxschen Theorie als einer »positiven Theorie« wird vor dem Hintergrund des (Neo-)Positivismus verdeutlicht. Der Begriff der Utopie gewinnt aus der Perspektive der Dystopie und dem Zwang zunehmender Anpassung der Menschen an das Verwertungsinteresse des Kapitals an Kontur. Das Marxsche Konzept der Ideologie und der Ideologiekritik schließlich wird in seinen Gegensätzen zur »Schule des Verdachts« begriffen. Auf diese Weise kommen auch eine Reihe nichtmarxistischer Positionen ins Spiel, deren Unzulänglichkeiten kritisiert werden.

Drei Kapitel möchte ich der besonderen Aufmerksamkeit empfehlen. Das erste behandelt den Marxschen Begriff der Nachhaltigkeit. Im Anschluss an die Diskussion um den Begriff des Stoffwechsels, die Agrartheorien und die Ökologie des 19. Jahrhunderts werden darin die kapitalistischen Schranken einer nachhaltigen Produktion aufgezeigt.

Das zweite ist »Marx als Theoretiker der Dekadenz« überschrieben und macht Nietzsche den Ruf, »höchste Instanz in Fragen der Dekadenz« zu sein, auf überzeugende Weise streitig. »Dekadenz« wird von beiden Autoren in überraschender Übereinstimmung als Zerfall des Ganzen und Verselbständigung der Teile definiert. Dabei entwickelt Marx seinen Begriff allerdings Jahrzehnte früher und am Paradigma der kapitalistischen Ökonomie, die auf alle anderen Bereiche des Lebens ausstrahlt. Dem Begriff Nietzsches liegt dagegen das Paradigma der Biologie zugrunde.

Das dritte Kapitel, das ich der Aufmerksamkeit empfehlen möchte, ist dem »doppelseitigen Charakter« der Börse gewidmet. Darin wird von dem Abscheu, aber auch von der Faszination berichtet, die vom Auf und Ab der Aktienkurse auf Marx und Engels ausging. Darüber aber stand das wissenschaftliche Interesse an der Funktion und dem wiederkehrenden Kollaps der Börsen. Zum einen produzieren die Aktiengesellschaften mit der Finanzaristokratie eine »neue Sorte Parasiten«, zum anderen beruhen sie auf der Trennung von Eigentümern und Managern, lassen die bestehende Eigentumsordnung als geschichtlich überholt erscheinen und bilden den »Übergangspunkt zu einer neuen Produktionsform«.