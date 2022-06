Der Krieg der Stellvertreter

Gleb Garanich/REUTERS Demonstranten auf dem Maidan in Kiew (8.12.2013)

Die intelligenteste marxistische Zeitschrift, die ich kenne, ist die Londoner New Left Review. Jede einzelne Ausgabe wird ungeduldig erwartet, jede gierig verschlungen. In der vorletzten Nummer (131) stach der Exkurs von Sujatha Gidla und Alan Horn – erstere im Brotberuf U-Bahn-Schaffnerin in New York, letzterer arbeitet dort als Korrektor – über die Begriffe »Kaste, Rasse und Klasse« heraus. In der letzten Nummer (132) begeisterte die Debatte zwischen Dylan Riley und David Harvey über Marxens »Grundrisse«.

Aber finstere Zeiten fordern mehr heraus als graue, und so setzt die gerade erschienene Doppelnummer (133/134) über den »Krieg um die Ukraine« Maßstäbe. Die Herausgeberin der Zeitschrift, Susan Watkins, steckt das Feld der Diskussion ab. Die Mär von der »NATO als einem Politklub von Demokratien« kann vor Watkins’ kühlem Blick nicht bestehen. Immerhin nahm das Bündnis Griechenland und die Türkei auf, als sie Militärdiktaturen waren. Drittklassige Politiker vom Schlage eines Jens Stoltenberg dienen als »multinationale Deckung für US-Operationen«. Soweit bekannt.

Interessanter ist, wie lange sich Putins Russland um die NATO bemüht hat, erst indem es die Invasion in Afghanistan unterstützte, dann indem es Druck auf den Iran ausübte und schließlich indem es Israel im Syrienkrieg zuarbeitet. Es sollte weder vergessen werden, dass der Tschetschenien-Krieg auf das Wohlwollen des Westens stieß, noch dass Putin im Jahr 2000 den Beitritt Russlands zur NATO vorschlug. Doch das spielte den USA nicht in die Karten, und so nahm das Unheil seinen Lauf.

Dass der Ukraine-Konflikt ein »Stellvertreterkrieg« der USA ist, räumte der frühere US-Verteidigungsminister Leon Panetta schon im März ein (von einem »proxy war« sprechen inzwischen auch Kommentatoren der New York Times). Das ändert nichts daran, dass sich in der Zuspitzung des Konflikts großrussische Impulse regten, gegen die Watkins Lenin ins Feld führt, der in »Über den Nationalstolz der Großrussen« (Dezember 1914) schrieb, wenn ein Sklave »seine Sklaverei noch rechtfertigt und beschönigt«, indem er »beispielsweise die Erdrosselung Polens, der Ukraine usw. als ›Vaterlandsverteidigung‹ der Großrussen bezeichnet«, sei er »ein Lump und ein Schuft«.

Historisch ein paar Schritte zurück, zum Maidan, geht Wolodimir Ischtschenko, wissenschaftlicher Assistent am Berliner Osteuropa-Institut. Ihm zufolge wurde der Maidan-Aufstand von vier politischen Akteuren »gekapert«: von Oligarchen, politisch vertreten von Petro Poroschenko, von für die demokratische Fassade sorgenden NGOs, von Faschisten, die zuvor kaum ins Gewicht gefallen waren, und schließlich von den USA und der EU. Im Gefolge des Maidan wurden die Kommunisten ebenso unterdrückt wie Feministinnen, LGBT-Aktivistinnen und Roma. Dafür, dass in dieser Gemengelage die Minsker Vereinbarungen nicht mehr zu halten waren, sorgten allein schon die Nationalisten mit Gewaltdrohungen und Anschlägen. Der unerfahrene Wolodimir Selenskij, der doch gerade seiner gemäßigten Russlandpolitik wegen gewählt worden war, ergab sich dem Druck der Rechten und wohl auch der USA; Minsk II war passé.

Der Historiker Tony Wood stellt in seinem Beitrag fest, dass »jede Analyse, die sich auf Aktionen Russlands beschränkt oder nicht weiter schaut als in Putins Kopf, bestenfalls eine vereinseitigende Täuschung, schlimmstenfalls eine willkürliche Verdrehung der Fakten« sei. Die vom damaligen US-Präsidenten William Clinton schon 1994 favorisierte Osterweiterung von NATO und EU verfolge zwei Ziele: die strategische Herrschaft der USA auszuweiten und die Ukraine (und andere Länder) in die liberal-kapitalistische Architektur der EU einzubauen.

Wood weist darauf hin, dass zwar 1990 über 90 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer für die Unabhängigkeit stimmten, doch später russlandfreundliche Parteien Zulauf hatten. Nationalisten erzielten vor dem Maidan kaum Wahlerfolge. Ihre Macht wuchs ihnen in der Exekutive zu, vor allem dank Arsen Awakow, dem Innenminister von 2014 bis 2021.

Die Doppelnummer der New Left Review enthält noch weitere höchst lesenswerte Aufsätze, so Evgeny Morozovs umsichtige Beantwortung der Frage, ob im Digitalkapitalismus eine »Refeudalisierung« Raum greife (die Antwort ist: nein). Was einen an der Zeitschrift frustriert, ist, dass sie mit jeder Ausgabe daran erinnert, wie trivial die Diskussionen in Deutschland geführt werden.